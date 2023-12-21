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軍公教可調薪4% 公會控：不含編外職員

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
高教工會理事翟敬宜（左起）、高教工會組織部主任林柏儀與高教工會台北藝術大學分部召集人葉晉彰21日召開記者會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
高教工會理事翟敬宜（左起）、高教工會組織部主任林柏儀與高教工會台北藝術大學分部召集人葉晉彰21日召開記者會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

明年軍公教調薪4%，但多數大專職員卻未獲保障！高教工會組織部主任林柏儀21日於記者會指出，目前僅有公立大專編制內職員確定會調薪4%，但還有近4成的「編制外職員」遭到忽略，只領基本工資的低薪。高教工會理事翟敬宜呼籲，教育部政策不應為德不卒，調薪應一體適用。

台大用基本工資聘員

根據教育部統計，目前公私立大專校院進用的專任職員約為3萬1千人，其中有6成是「編制內職員」，但還有4成是以校務基金聘用的「編制外職員」。林柏儀指出，明年拍板軍公教調薪4%，但這些編制外職員卻未獲調薪保障，且在物價攀高的狀況下，此舉形同是「實質減薪」。

他更指出，政府近年都提供學校薪資與學費補助，包括近期私立大學的經費也獲得政府大力補助，但各校卻沒有將補助用來讓全體教職員薪資跟上標準。林柏儀也說，編制外職員薪資相對低，還無法獲得調薪的保障，令人感慨。

高教工會調查就發現，就算是台灣大學聘用全職專任職員，也只開出兩萬多元的薪資，甚至只開出基本工資的地板價，對比台大連年攀升的預算與校務基金，跟專任職員的薪資明顯不成比例。

加薪應一體適用

翟敬宜指出，雖然軍公教調薪是美意，但該政策恐怕是為德不足，政府給了很多補助給大學，但卻沒有一體適用，出現有人加薪4%、有人只加1%，甚至有人薪水沒有調整等差別待遇的狀況。她呼籲，教育部政策不應以偏概全，只保障一小部分的編制內職員，更應一體適用於所有大專校院職員。

高教工會台北藝術大學分部召集人葉晉彰則認為，其實學校願不願意替教職人員加薪，多少也能反應出學校的品質，因為學校願意善待教職人員，自然也會認真看待教育，給予學生更好的教學環境。

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