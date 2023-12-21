軍公教可調薪4% 公會控：不含編外職員

明年軍公教調薪4%，但多數大專職員卻未獲保障！高教工會組織部主任林柏儀21日於記者會指出，目前僅有公立大專編制內職員確定會調薪4%，但還有近4成的「編制外職員」遭到忽略，只領基本工資的低薪。高教工會理事翟敬宜呼籲，教育部政策不應為德不卒，調薪應一體適用。

台大用基本工資聘員

根據教育部統計，目前公私立大專校院進用的專任職員約為3萬1千人，其中有6成是「編制內職員」，但還有4成是以校務基金聘用的「編制外職員」。林柏儀指出，明年拍板軍公教調薪4%，但這些編制外職員卻未獲調薪保障，且在物價攀高的狀況下，此舉形同是「實質減薪」。

他更指出，政府近年都提供學校薪資與學費補助，包括近期私立大學的經費也獲得政府大力補助，但各校卻沒有將補助用來讓全體教職員薪資跟上標準。林柏儀也說，編制外職員薪資相對低，還無法獲得調薪的保障，令人感慨。

高教工會調查就發現，就算是台灣大學聘用全職專任職員，也只開出兩萬多元的薪資，甚至只開出基本工資的地板價，對比台大連年攀升的預算與校務基金，跟專任職員的薪資明顯不成比例。

加薪應一體適用

翟敬宜指出，雖然軍公教調薪是美意，但該政策恐怕是為德不足，政府給了很多補助給大學，但卻沒有一體適用，出現有人加薪4%、有人只加1%，甚至有人薪水沒有調整等差別待遇的狀況。她呼籲，教育部政策不應以偏概全，只保障一小部分的編制內職員，更應一體適用於所有大專校院職員。

高教工會台北藝術大學分部召集人葉晉彰則認為，其實學校願不願意替教職人員加薪，多少也能反應出學校的品質，因為學校願意善待教職人員，自然也會認真看待教育，給予學生更好的教學環境。

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