影╱寒流相伴過冬至 玉山北峰上午下冰珠了

入冬首波寒流報到，中央氣象署發布19縣市低溫特報，今晚至明晨最冷，北部及東北部8度、中部10度、南部10至12度，北部內陸空曠地區下探6至8度。此外，中部2000公尺以上、北部1500公尺以上高山，近日路面有結冰可能；中部2000至2500公尺以上、北部1500公尺以上高山，有可能降雪。中央氣象署表示，今天上午11時20分，玉山氣象站（玉山北峰）已開始下冰珠。

中央氣象署上午發布低溫特報，今、明天寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門，有持續10度左右或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右氣溫發生機率。

中央氣象署也發布陸上強風特報，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖，易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，預估持續至明晚。