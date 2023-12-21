快訊

嘉義市立委選情膠著 綠營議員掀茶壺風暴 藍營能逆轉勝？

影╱寒流相伴過冬至 玉山北峰上午下冰珠了

獨／賴清德老家遞申報資料 新北財政局：將課徵追繳5年地價稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影╱寒流相伴過冬至 玉山北峰上午下冰珠了

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天上午11時20分，玉山氣象站（玉山北峰）開始下冰珠。圖／中央氣象署提供
今天上午11時20分，玉山氣象站（玉山北峰）開始下冰珠。圖／中央氣象署提供

入冬首波寒流報到，中央氣象署發布19縣市低溫特報，今晚至明晨最冷，北部及東北部8度、中部10度、南部10至12度，北部內陸空曠地區下探6至8度。此外，中部2000公尺以上、北部1500公尺以上高山，近日路面有結冰可能；中部2000至2500公尺以上、北部1500公尺以上高山，有可能降雪。中央氣象署表示，今天上午11時20分，玉山氣象站（玉山北峰）已開始下冰珠。

中央氣象署上午發布低溫特報，今、明天寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門，有持續10度左右或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右氣溫發生機率。

中央氣象署也發布陸上強風特報，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖，易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，預估持續至明晚。

氣象署 馬祖 寒流 降雪

延伸閱讀

首波寒流來襲19縣市低溫下探6度 風城新竹明體感溫度1度

影／賴清德環島拼圖造勢起跑 支持民眾寒流細雨中相挺

大雨、低溫特報齊發 寒流影響 台南以北等19縣市非常寒冷

入冬首波寒流！台南低溫特報 今晚明晨最冷恐降到10度

相關新聞

首波寒流來襲19縣市低溫下探6度 風城新竹明體感溫度1度

入冬首波寒流報到，中央氣象署發布19縣市低溫特報，其中今晚至明晨最冷，北部及東北部8度、中部10度、南部10至12度，北...

寒流發威37歲壯漢突心痛倒地 醫：注意五項搶命要訣

寒流報到，南部日夜溫差動輒10度，不少病患是在清晨與入夜溫差最大時段發生心肌梗塞，單在高雄榮總昨天與今天就收治6名心肌梗塞的患者，即使經搶救，仍有生命危險。醫師表示，超過一半的心肌梗塞患者，發作之前是完全沒有症狀的，提醒眾若平日偶有胸悶，就要警覺可能是冠狀動脈狹窄的警訊，應快就醫治療，以防突如其來惡化為致命的心肌梗塞。

寒流發威 明天冬至探8度低溫 賈新興指這2座山可能下雪

今、明兩天寒流影響，明天就是24節氣的冬至。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，預估今天深夜至明天清晨...

富貴角9.5度 寒流今晚明晨最強 下探8度極端低溫

隨著寒流南下，今天一早各地氣溫創近期新低，在台灣最北端的富貴角低溫9.5度。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，市區大約1...

豪雨特報！ 吳德榮：寒流發威極寒冷 高山不排除降瑞雪

中央氣象署發布豪雨特報，東北風影響，今天台北市山區有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。豪雨：...

氣溫降！腦出血病患1小時多連3人報到 醫：應該會直線上升

急診醫師在《急診男爸one》PO文指出，因氣溫驟降導致許多病患因為血壓升高不適就醫，在上班短短一個多小時，就陸續送來3名腦出血病患，年齡則屆於47至64歲，讓急診室內的血壓監視器不斷飆高，「噹噹噹一直響不停」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。