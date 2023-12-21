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經典耕作組合「套餐」 各項補助明年1月2日開始申請

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部農糧署表示，113年「綠色環境給付計畫」將於明(113)年1月2日開始受理申報，這計畫各項轉（契）作、繳售公糧、生產環境維護(即農友所稱休耕)、自行復耕種植登記及農業環境基本給付等措施，每年全國統一於1月受理申報作業。本報資料照片
農業部農糧署表示，113年「綠色環境給付計畫」將於明(113)年1月2日開始受理申報，這計畫各項轉（契）作、繳售公糧、生產環境維護(即農友所稱休耕)、自行復耕種植登記及農業環境基本給付等措施，每年全國統一於1月受理申報作業。本報資料照片

農業部農糧署表示，113年「綠色環境給付計畫」將於明(113)年1月2日開始受理申報，這計畫各項轉（契）作、繳售公糧、生產環境維護(即農友所稱休耕)、自行復耕種植登記及農業環境基本給付等措施，每年全國統一於1月受理申報作業，請符合資格且有意願參加的農民，把握明年1月2日至2月2日申報期間，至全台任一鄉鎮公所或農會申報。

農糧署表示，配合國內農友多元耕作特性，農民可選擇全國任一鄉鎮申報，也能自行規劃耕作期程，另配合稻作四選三及雲林高鐵沿線特區農田轉旱作政策，期望藉由引導調整耕作模式，獎勵稻田轉作具進口替代、外銷潛力或地方特色等性質的轉(契)作作物，不但可維持稻米供需平衡，增加稻農收益，提升國產雜糧供應量。

農糧署說，為便利農友申報，農友可在受理申報期間，攜帶證明文件並選擇全國任一鄉（鎮、市、區）公所或農會辦理申報，倘持有土地座落多個鄉鎮者，仍應集中至同一鄉（鎮、市、區）辦理，但申報地一經選定且已申報者，當年度即不得申請變更申報鄉鎮；建議農民優先考量年初同時申報全年2次耕作措施。

農糧署表示，除公糧及契作硬質玉米另有規定外，開放農民可自行規劃耕作期程，並以符合「當年起始、半個月或十天（一旬）為單位，且連續4個月以上」的耕作期間（例：2/1-5/31或3/16-7/15）申報1次耕作措施，全年申報上限為2次。

農糧署說，不同耕作措施之耕作期間不得重疊，另生產環境維護措施每年限申報1次且不得跨年度，其餘措施耕作期間得跨年度種植（例：9/16-隔年4/15）。不熟悉自選方式或已配合當地耕作習慣的農友免擔心，可參考縣市政府推薦「在地農友耕作模式」，各種經典耕作組合「套餐」任君挑選。

農糧署表示，為提升國產飼料供應量能，擴大推廣契作種植硬質玉米、青割玉米、牧草及高粱等作物，放寬全部非都市土地特定農業區農牧用地及一般農業區農牧用地（台糖地除外）契作上述作物者均可申領獎勵，不再受基期年資格限制。

農糧署表示，113年大區輪作暫停實施，針對原111年第1期作大區輪作區域，專案放寬同意申報繳交113年第1期作公糧；另，有關「稻作四選三」政策，符合兩個期作基期年資格田區，每期作滾動檢核前3個期作的耕作措施中，至少需有1次辦理轉（契）作、自行復耕水稻以外作物或生產環境維護措施，當期作（第4個期作）始得申報繳交公糧或領取大專業農種稻補貼；若申報時已取得有機、友善耕作或產銷履歷水稻驗證的農地，不受限制。

農糧署 農民 跨年

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