基隆長庚完成核素治療 為神經內分泌瘤治療立下里程碑

基隆長庚醫院公布血液腫瘤科、核子醫學科照護團隊，成功執行「神經內分泌瘤肽受體放射性核素治療（Peptide Receptor Radionuclide Therapy, PRRT）」。院長賴旗俊說，這項治療為神經內分泌瘤走向精準治療立下里程碑，也為這類罕見腫瘤病人帶來全新治療選擇。

基隆市1名63歲男子罹患直腸神經內分泌瘤多年，曾接受過手術、賀爾蒙治療及數十次化學治療。今年8月他因腹脹、體重持續下降及長期化療相關副作用求診，基隆長庚醫院血液腫瘤科及核子醫學科共組照護團隊，綜合評估病人狀況，安排核素治療。

在10月3日實際治療前，院方安排病人先接受體抑素受體正子掃描、氟化去氧葡萄糖正子掃描，確保體內的神經內分泌瘤適合接受核素治療，也做抽血檢驗，確認造血功能、肝臟及腎臟功能符合標準。

院方說，當天治療過程中，病人並未出現傳統化學治療噁心、嘔吐、疲倦與掉髮等副作用，完成治療藥物注射，觀察一晚後平安出院，返家休養。目前病人主觀感受良好，雖偶爾有夜間盜汗情況，經過藥物治療改善。病人能夠每天維持兩小時散步，顯示這種治療對生活作息的影響相對較小。

基隆長庚內科部副部長暨癌症中心主任張沛泓指出，神經內分泌瘤是一種罕見的腫瘤，可在人體許多器官中發現，八成以上發生在消化道，如胃、小腸、大腸、胰臟等處，並依據腫瘤是否分泌荷爾蒙，分成「功能性」及「非功能性」兩種。

張沛泓說，有症狀表現的患者，多半都是「功能性」的神經內分泌症狀發現異樣，病人可能面臨諸多原因不明的不適症狀，包括各類荷爾蒙分泌導致熱潮紅、低血糖、腹瀉、腹痛、氣喘等等，嚴重影響生活品質。

大部分「非功能性」的神經內分泌瘤病人沒有明顯症狀，不容易察覺，往往是健康檢查作胃鏡、大腸鏡時意外發現，因症狀不明顯，被診斷出來時，常常已有遠端轉移狀況，無法透過手術切除。此時必須根據腫瘤分化狀況及疾病進展情形，搭配賀爾蒙、標靶、化療或是免疫療法。治療效果不佳時，核素治療技術便是治療的選項。

基隆長庚核子醫學科主任陳世欣表示，神經內分泌瘤表面常具有豐富的體抑素受體，核素治療就是利用體抑素受體結合藥物進到癌細胞裡，再釋出放射線殺死癌細胞。這樣精準的腫瘤治療方式，可降低治療副作用，提升病人的預後和生活品質。