新冠來襲╱施打3疫苗 構築重要防護基礎

新冠變異病毒株JN.1正在世界各國迅速蔓延，研究顯示，新冠ＸＢＢ疫苗對這隻病毒株可產生預防效果，不過根據疾管署數據，台灣施打率只有接近百分之三。除了新冠病毒，像流感病毒等也正在蔓延，醫師也憂心，這不只影響高風險族群健康，也可能引發續發性肺炎鏈球菌感染，因此新冠、流感與肺炎鏈球菌等三支疫苗都是重要防護基礎，一旦施打率過低，恐難抵抗即將到來的跨年假期。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，雖然流感疫苗接種率已有增加，但近期新冠疫苗接種率卻十分低落。據國外研究顯示，同時感染肺炎鏈球菌及新冠肺炎，致死率恐提升七倍。

三軍總醫院感染科特聘教授張峰義指出，民眾可能認為之前已打過兩劑或三劑疫苗，應該還有保護力，實際上，之前以原始武漢病毒株製備的疫苗，對現今全球流行的Omicron次變異株已不具保護力。

張峰義表示，目前的ＸＢＢ疫苗，對現今全球流行的病毒株，包括XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2及EG.5.1、JD1.1、HK.3、HV.1、JN.1等都能產生保護力，推估可降低感染後重症、死亡風險分別達五成及六成一，六個月以上族群都可接種，尤其解封後跨年即將來臨，要出國旅遊探親的民眾，更需接種疫苗保護自己。

台灣感染症醫學會理事長王復德建議，公衛單位可從癌症、免疫低下族群、糖尿病病友團體著手，宣導注射疫苗的重要性，或許較能發揮宣傳效果。

台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任陳宜君則提醒，高風險群的脆弱族群，比較知道自己要接種疫苗，但容易過勞的社會中堅份子，因為需要經常出差奔波，又是家庭支柱，經不起生病的打擊，也建議必須接種疫苗，保護自己。

王復德也建議，過去大家所熟悉的「左流右肺」疫苗注射模式，也就是左手打流感疫苗、右手打肺炎鏈球菌疫苗，依然可行，如果要打新冠疫苗，則可在注射流感、肺炎鏈球菌疫苗前一周或後一周施打，這樣如果疫苗有些副作用，較能幫助釐清真相。

此外，民眾也要勤洗手，少用手碰觸眼、口、鼻，高風險族群進出人多場合可戴口罩，讓防護更確實、有效率。