台日人老樹也老 檢查須更仔細

不僅台灣，日本每年路樹倒伏及樹枝掉落多達三千件，有多起致人死傷，日本國土交通省國土技術政策總合研究所主任研究官飯塜康雄說，樹木無罪，罪在種植及維管的人。他示警，台灣和日本的路樹都已高齡化，風險管理刻不容緩，診斷要更仔細，才能確保公共安全。

飯塜康雄說，1995年17號颱風侵襲東京，造成表參道多棵櫸木倒伏，診斷發現多棵都有樹幹中空腐朽，擴大診斷東京都的行道樹，也發現類似問題，加上當時樹木醫師制度已成熟，東京都率先推動樹木巡查及安全診斷機制。2015年國土交通省修訂「道路綠化技術標準」時，進一步完備中央制度，至少每5年要檢查路樹一次。

飯塜康雄秀出日本、台灣路樹和人口「量減、高齡」相同走勢的投影片，樹因高齡化也多數變成大喬木，倒下的傷害程度更大，診斷技術的要求更高。他說，有的老樹表面看來健康，診斷結果也批註「低風險」，實際上隱藏土壤下方的根部腐朽已很嚴重，若不挖開一些土壤難發現。

他建議台灣要多注意樹木風險評估，尤其路樹數量多，巡查人員易淪為「照表操課」，忽略檢查細節，例如爬到樹幹的分岔處看有無裂傷。台大森林系副教授邱祈榮則提醒高公局，要重新評估路樹風險，例如路樹高、離道路近時，樹若不健康，風險就高。

多名日本樹木醫也提及確認高風險路樹時，為了公安須移除路樹時，常遇民眾抗爭，曾有一次因此擱置六年，造成一名幼童遭倒樹砸死。日本街路樹診斷協會副會長山下得男說，管理單位平時從種樹到風險評估，每個階段都要和社區溝通、交流，彼此取得共識，才不致一味護樹，忽略公安。

台灣陸續有縣市政府為路樹投保公共意外險，北市公園處副處長吳健羣說，北市之所以投保是彌補國賠效率較慢的缺點，萬一有路樹傷人，可迅速理賠，受害者若不滿意，仍可走國賠程序。