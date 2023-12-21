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高齡患者多洗腎 腹膜透析大減

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣腎臟醫學會榮譽理事長黃尚志指出，洗腎數字下降原因多元，與新冠疫情造成長者過世，以及國內多項慢性病共同照護計畫奏效、病人洗腎時間延後均有關聯。記者林琮恩／攝影
台灣腎臟醫學會榮譽理事長黃尚志指出，洗腎數字下降原因多元，與新冠疫情造成長者過世，以及國內多項慢性病共同照護計畫奏效、病人洗腎時間延後均有關聯。記者林琮恩／攝影

台灣洗腎發生率雖五年來首降，但年度新增透析發生數仍超過一萬二千人，因為高齡透析患者占比變多，大都選用血液透析（洗腎），腹膜透析比率愈來愈低，以一○九年為例，在六十歲以上且無糖尿病之新發透析患者中，僅有百分之六・七選擇腹膜透析。

根據台灣腎病年報，九十六年腹膜透析比率百分之十四・二，逐年下降，一○九年則為百分之九・七。若以年齡區分，一○九年四十歲以下新發透析患者百分之卅六・二選擇腹膜透析，但六十歲以上且無糖尿病的新發透析患者則只有百分之六・七。

黃尚志說，透析可分為血液透析（洗腎）、腹膜透析等二類，以往臨床醫師較少建議長者使用腹膜透析，主因為腹膜透析是在家自行操作，而長者若視力退化、動作緩慢，使用不當，就容易發生感染；至於血液透析，個案至醫療院所洗腎，由專業人員協助，相對友善。

患者 洗腎 血液透析

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