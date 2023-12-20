大愛捐肺成功率9.1％ 三總首例雙肺移植6旬老菸槍獲新生

台灣器官移植推動一直相當困難，器官來源主要都來自大愛捐贈，三軍總醫院日前完成院內首例「雙側肺臟移植手術」，來源是一名車禍後判定腦死的個案。三軍總醫院胸腔外科主治醫師郭彥劭表示，肺臟器捐相當少見，由多數大愛捐贈者家屬在意外發生時，仍希望進行搶救，治療數日肺部大多已有肺炎情況，不適合捐贈，而本次受贈者更加特殊，在移植後又確診新冠肺炎，讓治療難度再上一層樓。

65歲林先生菸齡30多年，本身患有嚴重慢性肺阻塞（COPD）、反覆氣胸發作與氧氣依賴、肺功能低下，頻繁住院外生活品質也不佳，肺功能檢測數數僅剩14%，屬於低於35%、符合器官移植治療的患者，今年4月登錄於移植等候名單。

三總醫務企劃管理室主任黃才旺說，吸菸是肺阻塞最主要的病因，若慢性阻塞性肺病進展到末期，內科藥物治療不佳，則可考慮安排手術以改善肺部功能。手術分為肺氣泡切除術、肺容積縮減手術、肺臟移植等，在謹慎挑選病人原則下，肺臟移植手術可有效改善患者的生活品質及功能，讓患者重獲新生。

林先生有幸於9月底獲得大愛肺臟移植，但完成移植手術後2天便確診新冠肺炎，新的肺臟就出現肺炎、雙側肺浸潤等重症情形，靠葉克膜治療超過1個月才穩定病情。

郭彥劭說，林先生因擔心副作用等因素，並未接種過新冠疫苗，初判可能在手術前就已感染，只是無症狀，但由於術前、術後服用抗排斥藥物，抵抗力較低，造成染疫後的風險加劇，成為重症病患；但經過動脈葉克膜、靜脈葉克膜積極治療後，目前逐漸恢復健康，預計不久後可出院。

林先生的肺移植手術採取雙側開胸，而非傳統貝殼式開胸，手術難度較高，且無須鋸開胸骨，減輕術後不適程度。郭彥劭表示，今年9月29日上午10點，由三軍總醫院胸腔外科主任黃敍愷帶領肺摘取團隊，至亞東醫院取回肺臟，中午12點與黃才旺與他共同主刀，歷時近10小時的馬拉松式手術，當晚9點50分才完成雙側肺移植手術。

根據器捐中心統計，所有的大愛器官捐贈者中，肺臟的成功捐贈率僅9.1%。郭彥劭說，意外發生當下，患者家屬希望持續搶救，後續再考慮捐贈，有時肺部經過數日搶救後已有肺炎、浸潤等情形，不適合移植。

三總胸腔外科主任黃敍愷表示，肺臟移植是末期肺病的最後一線治療，三軍總醫院受限於捐贈器官來源稀少，在肺臟移植手術不僅非常具挑戰性，三總起步又較其他體系晚，後續在前軍醫局副局長張宏與三總醫務企劃管理室主任黃才旺的規劃與推動下，2022年衛生福利部肺臟移植醫院資格，並於今年9月29日完成首例肺臟移植手術。

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