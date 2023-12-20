快訊

柯文哲反對成立特偵組：主政者更方便操縱 蔡政府司法改革最讓人失望

政見會談違建爭議 賴清德：「老家交公益信託」作為礦工生活紀念館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國環院、環變中心簽署MOU 深化氣候變遷研究

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部國環院今天與中研院環變中心簽署合作備忘錄，擴大合作範圍至氣候變遷等議題。圖／國環院提供
環境部國環院今天與中研院環變中心簽署合作備忘錄，擴大合作範圍至氣候變遷等議題。圖／國環院提供

為建構國家環境保護智庫、提升研究量能，環境部國家環境研究院（國環院）今天與中研院環境變遷研究中心（環變中心）簽署合作備忘錄，擴大合作範圍至氣候變遷等議題，盼深化合作並將成果回饋到環境，而目前已合作的項目中，可在下一期空汙防治行動中擬定防治作為。

國環院與環變中心今簽署合作備忘錄，除進行空氣汙染物細懸浮微粒（PM2.5）來源解析及開發溫室氣體通量檢測技術外，合作範圍將擴大至氣候變遷、淨零排放、資源循環、環境治理及汙染預防等議題。

國環院代理院長張順欽表示，今年8月22日環境部組改的同時也成立國環院，肩負成為環境部智庫的重要任務，要做的就是持續擴充研究量能，而人力為需克服的難題之一，國內有很多很好的研究機構，中研院是首選。

張順欽說，國環院原先有128人，組改後增加16人，除了中研院，各大專院校、專家團體也都是未來可能的合作對象，未來增加的人力則會透過教育人員聘用方式，並強調後續專業養成的重要性。

張順欽指出，目前合作的項目中，如PM2.5成份分析，透過合作找出可能的來源，可以在下一期的空汙防制行動中擬定防制作為。

張順欽表示，透過溫室氣體觀測希望能建立方法學，舉例來說，農地除有植物行光合作用吸收二氧化碳，也有植物生長排放甲烷、使用肥料產生氮化物等效應，因此需要檢測與評估與尋求最佳減碳效益，同樣的原理也能運用到其他場域，以檢視淨零的效果，盼與中研院深化合作，將成果回饋到環境。

中研院環變中心主任陳于高舉例，如聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）的報告，國環院會關心最後中研院分析報告的結果，並作為接下來政策治理的方向。

陳于高說，地球是連在一起的，環境系統中的物理、化學架構，全球科學家都還在努力研究，才能更準確預測氣候變遷；他指出，環境是動態的，如台灣受到颱風侵襲後整個環境就變了，現在因為人的生活改變，動得更厲害；研究要配合人對環境全面的關係，跟上全球腳步。

國環院代理院長張順欽（左）與環變中心主任陳于高（右）簽署合作備忘錄，擴大合作範圍至氣候變遷等議題。記者胡瑞玲／攝影
國環院代理院長張順欽（左）與環變中心主任陳于高（右）簽署合作備忘錄，擴大合作範圍至氣候變遷等議題。記者胡瑞玲／攝影
國環院代理院長張順欽（左）與環變中心主任陳于高（右）簽署合作備忘錄。記者胡瑞玲／攝影
國環院代理院長張順欽（左）與環變中心主任陳于高（右）簽署合作備忘錄。記者胡瑞玲／攝影
國環院代理院長張順欽（左）與環變中心主任陳于高（右）簽署合作備忘錄，擴大合作範圍至氣候變遷等議題。記者胡瑞玲／攝影
國環院代理院長張順欽（左）與環變中心主任陳于高（右）簽署合作備忘錄，擴大合作範圍至氣候變遷等議題。記者胡瑞玲／攝影

中研院 氣候變遷 環境部

延伸閱讀

國環院攜手中研院 深化氣候變遷研究

嘉義長庚醫院攜手安仁家園簽署MOU 照顧偏鄉弱勢兒童

櫃買中心「淨零GO EASY」短影音12月20日熱鬧上線

改善柴油車排放 成臺中空汙治理重點

相關新聞

寒流冬至相伴！各地氣溫下滑恐跌破10度 這縣市體感下探1度

寒流報到，冬至相伴，各地氣溫如階梯般一路下滑。中央氣象署表示，周四晚上至周五清晨為最冷時刻，中部以北、宜蘭最低溫下探9度...

新台幣改版花500億、教部求撤「禮義廉恥」匾額？ 事實查核中心闢謠

台灣事實查核中心整理近期出現的傳言，點出3類值得關注，像是想激發民眾憤怒的「新台幣改版需花500億」舊政治假訊息重新熱傳...

簡單粗暴！他用一張圖抱怨台灣降溫「太荒謬」 被外國人推爆：超真實

入冬以來首波寒流報到，台灣各地氣溫一路下滑，有地區甚至跌破「個位數」，許多民眾已經穿上大衣和羽絨外套禦寒...

僱用安定措施擬近期公告 協助減班休息勞工度景氣衝擊

景氣不佳，部分事業單位陸續裁員、實施減班休息，行政院昨邀請經濟部、勞動部等部會會商。其中，針對減班休息勞工（俗稱無薪假）...

國環院、環變中心簽署MOU 深化氣候變遷研究

為建構國家環境保護智庫、提升研究量能，環境部國家環境研究院（國環院）今天與中研院環境變遷研究中心（環變中心）簽署合作備忘...

桃機新增30座自助行李託運 2分鐘完成報到託運

桃園國際機場第一航廈新增30座自助行李託運服務，桃機公司指出，抵達機場前透過手機或電腦等裝置，提早線上完成網路報到手續，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。