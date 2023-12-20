國環院、環變中心簽署MOU 深化氣候變遷研究

為建構國家環境保護智庫、提升研究量能，環境部國家環境研究院（國環院）今天與中研院環境變遷研究中心（環變中心）簽署合作備忘錄，擴大合作範圍至氣候變遷等議題，盼深化合作並將成果回饋到環境，而目前已合作的項目中，可在下一期空汙防治行動中擬定防治作為。

國環院與環變中心今簽署合作備忘錄，除進行空氣汙染物細懸浮微粒（PM2.5）來源解析及開發溫室氣體通量檢測技術外，合作範圍將擴大至氣候變遷、淨零排放、資源循環、環境治理及汙染預防等議題。

國環院代理院長張順欽表示，今年8月22日環境部組改的同時也成立國環院，肩負成為環境部智庫的重要任務，要做的就是持續擴充研究量能，而人力為需克服的難題之一，國內有很多很好的研究機構，中研院是首選。

張順欽說，國環院原先有128人，組改後增加16人，除了中研院，各大專院校、專家團體也都是未來可能的合作對象，未來增加的人力則會透過教育人員聘用方式，並強調後續專業養成的重要性。

張順欽指出，目前合作的項目中，如PM2.5成份分析，透過合作找出可能的來源，可以在下一期的空汙防制行動中擬定防制作為。

張順欽表示，透過溫室氣體觀測希望能建立方法學，舉例來說，農地除有植物行光合作用吸收二氧化碳，也有植物生長排放甲烷、使用肥料產生氮化物等效應，因此需要檢測與評估與尋求最佳減碳效益，同樣的原理也能運用到其他場域，以檢視淨零的效果，盼與中研院深化合作，將成果回饋到環境。

中研院環變中心主任陳于高舉例，如聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）的報告，國環院會關心最後中研院分析報告的結果，並作為接下來政策治理的方向。

陳于高說，地球是連在一起的，環境系統中的物理、化學架構，全球科學家都還在努力研究，才能更準確預測氣候變遷；他指出，環境是動態的，如台灣受到颱風侵襲後整個環境就變了，現在因為人的生活改變，動得更厲害；研究要配合人對環境全面的關係，跟上全球腳步。