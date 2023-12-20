簡單粗暴！他用一張圖抱怨台灣降溫「太荒謬」 被外國人推爆：超真實
入冬以來首波寒流報到，台灣各地氣溫一路下滑，有地區甚至跌破「個位數」，許多民眾已經穿上大衣和羽絨外套禦寒，很難想像一周前白天氣候是偏暖的，有些人仍穿短袖，溫度起伏相當劇烈。近日有網友忍不住發文抱怨，台灣這種天氣「很荒謬」，不像其他地區慢慢下降，而是一下回溫、一下驟降，簡直快被逼瘋，貼文曝光吸引許多人討論。
「天氣太荒謬了！」一名網友在美國論壇reddit發文抱怨台灣忽冷忽熱的天氣，還特地做了一張動態長條圖，來對比其他地區降溫和台灣降溫的不同之處，只見11秒的動圖中，其他地區的降溫是逐步又緩緩下降，但台灣直條圖卻在5秒內一下上升、一下驟降，推測是想以此來表達台灣冬天溫度的劇烈變化。
貼文曝光後立刻吸引網友討論，許多人紛紛留言，「確實如此，11月冷，12月初就熱了，然後又冷了」、「真的，我上周在台北，一天33度，第二天23度。嗯...至少晚上溫度比我的國家冷多了，那裡白天和晚上都很熱」、「我上周穿短袖差點曬傷，現在我穿著連帽衫搭配夾克」、「我的天啊！我同意，太瘋狂了！我住在台北，有一天明明早上陽光明媚就35度，然後晚上溫度就降到差不多10度！建議不要裸睡」。
也有網友不以為然，表示氣候變化劇烈不是只在台灣發生，「在芬蘭，秋天的大部分時間也是相當溫暖，有幾週的溫度相當寒冷，有-10度，至少在聖誕節之前，溫度看起來不會上升到正數」、「去年蒙古冬天氣溫為-50度，夏天氣溫為+50度」、「明明氣候變化到處都是一樣的...」。
中央氣象署表示，寒流20日南下，各地氣溫下降，到周五前受寒流影響，各地天氣會非常寒冷，易有10度左右或以下氣溫情形發生；雖然到了周六寒流會稍微減弱，但仍偏冷，周日又迎一波冷空氣，午後受大陸冷氣團影響，持續至下周二清晨，聖誕節前後也有一波降溫，提醒民眾要多加注意保暖。
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