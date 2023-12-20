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簡單粗暴！他用一張圖抱怨台灣降溫「太荒謬」 被外國人推爆：超真實

聯合新聞網／ 綜合報導
受強烈大陸冷氣團影響，各地溫度一路下滑，冷到周六清晨，周四至周五最冷，台北恐在10度以下，成為入冬以來首波寒流，民眾出門，已經明顯的感受到寒意。記者林俊良／攝影
受強烈大陸冷氣團影響，各地溫度一路下滑，冷到周六清晨，周四至周五最冷，台北恐在10度以下，成為入冬以來首波寒流，民眾出門，已經明顯的感受到寒意。記者林俊良／攝影

入冬以來首波寒流報到，台灣各地氣溫一路下滑，有地區甚至跌破「個位數」，許多民眾已經穿上大衣和羽絨外套禦寒，很難想像一周前白天氣候是偏暖的，有些人仍穿短袖，溫度起伏相當劇烈。近日有網友忍不住發文抱怨，台灣這種天氣「很荒謬」，不像其他地區慢慢下降，而是一下回溫、一下驟降，簡直快被逼瘋，貼文曝光吸引許多人討論。

「天氣太荒謬了！」一名網友在美國論壇reddit發文抱怨台灣忽冷忽熱的天氣，還特地做了一張動態長條圖，來對比其他地區降溫和台灣降溫的不同之處，只見11秒的動圖中，其他地區的降溫是逐步又緩緩下降，但台灣直條圖卻在5秒內一下上升、一下驟降，推測是想以此來表達台灣冬天溫度的劇烈變化。

該名網友製作一張簡單扼要的動態圖來對比其他地區和台灣降溫的不同之處。圖／擷自reddit
該名網友製作一張簡單扼要的動態圖來對比其他地區和台灣降溫的不同之處。圖／擷自reddit

貼文曝光後立刻吸引網友討論，許多人紛紛留言，「確實如此，11月冷，12月初就熱了，然後又冷了」、「真的，我上周在台北，一天33度，第二天23度。嗯...至少晚上溫度比我的國家冷多了，那裡白天和晚上都很熱」、「我上周穿短袖差點曬傷，現在我穿著連帽衫搭配夾克」、「我的天啊！我同意，太瘋狂了！我住在台北，有一天明明早上陽光明媚就35度，然後晚上溫度就降到差不多10度！建議不要裸睡」。

也有網友不以為然，表示氣候變化劇烈不是只在台灣發生，「在芬蘭，秋天的大部分時間也是相當溫暖，有幾週的溫度相當寒冷，有-10度，至少在聖誕節之前，溫度看起來不會上升到正數」、「去年蒙古冬天氣溫為-50度，夏天氣溫為+50度」、「明明氣候變化到處都是一樣的...」。

中央氣象署表示，寒流20日南下，各地氣溫下降，到周五前受寒流影響，各地天氣會非常寒冷，易有10度左右或以下氣溫情形發生；雖然到了周六寒流會稍微減弱，但仍偏冷，周日又迎一波冷空氣，午後受大陸冷氣團影響，持續至下周二清晨，聖誕節前後也有一波降溫，提醒民眾要多加注意保暖

聖誕節 寒流 冷氣團 保暖 氣象署

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冬至寒流相伴中部以北10度部分地區6度 下周日再有冷氣團

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