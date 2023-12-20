台大醫院社工師排解醫療糾紛 如避風港又像消波塊

衛福部今舉辦「醫療事故關懷服務績優頒獎典禮」，表揚在醫療事故關懷服務推動、執行或醫療爭議協處上著有貢獻的人員及團隊。獲得績優個人獎的陳思雯是台大醫院社會工作室社工師，她表示，當病家對醫療過程不諒解時，她仿佛是憤怒浪潮前的「消波塊」，悲傷沉痛是又會變成可以信賴的「避風港」。

陳思雯參與台大醫院醫病關懷小組案件協調窗口，服務超過十年，累積處理超過200件醫療爭議案件。除了要關懷病家、掌握爭議點，也需要橫向協調醫療科部、整合團隊醫院，再安排醫病溝通會議。她表示，不是每個案件都能順利進行，也會有氣餒的時候，當無法順利讓病家有較滿意的答案時，仍會不幸走上訴訟，但近五年88％爭議案件都可以讓病家接受。

陳思雯說，疫情期間礙於防疫規定，無法面對面直接溝通，需要透過電視、視訊等，曾經協助家屬在兼顧感染管制與病人安全的狀況下，協助母親穿著隔離裝備，在負壓隔離病房陪伴兒子最後一程。當時該病人已經走到生命末端，卻又感染新冠，對於家屬難以承受，經過協調跟長時間溝通，才讓媽媽陪在重病孩子身旁。