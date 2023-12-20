次世代基因定序NGS給付明年上路 病友民團提兩大呼籲

被喻為新一代抗癌利器，奠定「精準治療」經典模式基礎的「次世代基因定序」（NGS），預計於明年第二季納入健保給付，健保署將於12月21日召開第三次會議，決議適用範圍。病友團體呼籲，健保應給付超過一百個基因點位檢測的大套組，並落實「醫病共享決策」，讓癌友選對「一生一次」最好的檢測時間點。

健保署長石崇良表示，「次世代基因定序」（NGS）在癌症治療上扮演著重要角色，為此，將針對特定癌症病人給予一次「次世代基因定序」（NGS）給付，此外，籌建NGS收載平台，作為醫師臨床用藥的重要參考依據。

衛福部健保署預計首波「次世代基因定序」（NGS）給付範圍為肺癌、乳癌等11種癌症，給付原則為「已有健保給付的標靶藥物基因位點」、「已取得食藥署藥物許可證，但還沒納入健保給付基因位點的標靶藥物」，至於正在臨床試驗的標靶藥物基因位點，則暫不考慮給付。

對於石崇良署長允諾給付「次世代基因定序」（NGS），台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表達由衷感謝，她表示，透過NGS檢測，可找到變異基因，有助於醫師擬定治療計畫，對症下藥，讓癌友在治療上少走許多冤枉路，而健保也能省下許多不必要的支出，將珍貴醫療資源用在刀口上。

蔡麗娟說，健保已針對某幾種癌症給付「小套組」基因檢測（單基因），但仍有不足之處，如能夠給付超過一百個變異基因點位的「大套組」，相信更能造福眾多癌友及家屬，而這也是病友們引頸期盼的醫療德政。

蔡麗娟建議，NGS給付標準能以病人為中心，讓癌友擁有充分的選擇權，有機會瞭解自身突變基因的完整概況，進而掌握現有對應藥物，及未來可能可用的抗癌藥物。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿持相同意見，他認為，除了對應現有基因變異的標靶藥物，也應該讓癌友能夠掌握到所有可能治療的選項，包括，國內自費用藥、及國外最新用藥，不能只侷限於健保給付藥物範圍。

再者，「次世代基因定序」（NGS）套組可大可小，目前醫界認為，超過一百個基因點位檢測的「大套組」為癌症治療決策上重要考量，可協助醫師精準評估用藥，讓病友與醫師充分討論出最完善的個人化醫療。

劉桓睿表示，國衛院積極建構「基因資料庫」，健保如果給付「次世代基因定序」（NGS）大套組後，將可迅速累積國人癌症基因數據，有助於提升台灣癌症研究及治療能力。

現階段「次世代基因定序」（NGS）給付朝向「一生一次」，且為定額方式，對此，蔡麗娟表示，一名癌友僅給付一次，勢必慎選使用時機，因此，「醫病共享決策」扮演著關鍵角色，癌友擁有參與決策的權力，與醫師緊密溝通、互動，在眾多選項中，做出最好的選擇。

劉桓睿表示，一生給付一次，如何選擇時間點，則相當重要，建議確診罹癌時，健保即給付「大套組」，協助醫師選擇最佳的標靶藥物，如等到復發時，再做檢測，則可能面臨檢體不足的困境。