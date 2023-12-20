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星宇航空加入預先安檢 23日起縮短美國境內安檢時間

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
星宇航空宣布，獲美國運輸安全管理局核准加入預先安檢計畫（TSA PreCheck）。圖／星宇航空提供
星宇航空宣布，獲美國運輸安全管理局核准加入預先安檢計畫（TSA PreCheck）。圖／星宇航空提供

星宇航空宣布，獲美國運輸安全管理局核准加入預先安檢計畫（TSA PreCheck） ；12月23日起符合資格的旅客，搭乘星宇航空美國航線包含洛杉磯及舊金山航點離境美國，或於美國境內轉機時皆可由專屬通道執行安檢程序，不須脫鞋子、皮帶或薄外套，符合規定的電子產品和液體，也不須從隨身行李中取出，大幅縮短安檢時間。

星宇航空表示，旅客取得預先安檢計畫資格，將獲得一組9位數的Known Traveler Number（KTN），旅客可於星宇航空官網購票時自行輸入KTN號碼，或在航班起飛前，自行程管理頁面登錄。此外，亦可於預定班機時，通知旅行社及星宇航空客服人員，或於機場辦理登機時告知運務人員登錄資料，即享有快速安檢服務。

星宇航空指出，TSA PreCheck是由美國國土安全部（DHS）的美國運輸安全管理局（TSA）所規畫旅客快速安檢措施，凡經過申請並核可的旅客，即可從參與這項措施的200多個美國機場，快速完成登機前的安全檢查程序。

星宇航空表示，除了美國公民及合法永久居留者可於TSA的官方網站https://www.tsa.gov/precheck付費申請資格外，台灣旅客也可於美國海關暨邊境保護局（CBP）官方網站https://ttp.cbp.dhs.gov付費申請全球通關計畫(Global Entry)，便可同時享有5年效期的TSA PreCheck 服務。

星宇航空說，星宇航空加入美國預先安檢計畫後，將可為符合資格認證的旅客省下繁瑣的安全檢查程序及排隊時間，同時，與其同行的 12 歲（含）以下孩童也將被允許一同使用 TSA PreCheck專屬通道，快速完成登機前安全檢查。

美國公民 安檢 星宇航空

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