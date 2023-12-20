冬至寒流相伴中部以北10度部分地區6度 下周日再有冷氣團

未來兩波冷空氣影響，周五冬至寒流相伴。中央氣象署指出，今天寒流先報到，各地溫度一路下滑，明、後兩天是影響溫度最低時刻，中部以北、花蓮10度，北部空曠地區6度，南部、台東10至12度。周六寒流減弱，溫度略升，緊接周日起再另波大陸冷氣團，溫度再降。

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天起，北部、宜蘭溫度逐漸下滑；中部、南部、花東白天高溫仍有機會20度以上，但入夜後溫度也明顯下降，約降至15至16度。

他說，今晚至明晨低溫，金門、馬祖首先達10度以下，北台灣下降至12度。到了明天，溫度持續下降，北部、宜蘭部分空曠地區午後可能出現10度以下低溫。

明晚至周五清晨，是這波寒流影響、溫度下探最低時刻；期間台北有機會達10度，因此預估可能達寒流強度；中部以北、花蓮下探10度，金門8度、馬祖6度，北部空曠地區也有6度低溫；南部、台東10至12度。

劉宇其表示，周六氣溫稍微回升，不過下周日緊急另波大陸冷氣團南下，溫度又降。

降雨型態方面，今天至明天，北部、東半部有雨勢，其中迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢相對明顯；中南部受南方雲系影響，也有飄雨或小雨。周五水氣減少，降雨逐漸限縮迎風面地區；周六水氣變多，迎風面降雨變多，其他地方雲量也增加，直到周日至周一，才會明顯轉乾。

另外，劉宇其提到，今晚至周六，中部、北部、宜蘭花蓮海拔2500公尺以上山區，可能有結冰情況，亦不排除降雪。周四至周六清晨，北部、東北部海拔2000公尺以上山區，也會可能有結冰、降雪機率。

中央氣象署上午發布發布長浪即時訊息，預估今天至明天，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海，易有長浪發生，目前新北（龍洞）已觀測到4.8米浪高。另也發布大雨特報，今天基隆北海岸、台北市山區有局部大雨發生機率。