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愈晚愈冷！3縣市大雨特報 14縣市強風特報

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
東北風影響，北北基等3縣市大雨特報。本報資料照片
東北風影響，北北基等3縣市大雨特報。本報資料照片

冷空氣南下，愈晚愈冷。中央氣象署針對北北基等3縣市發布大雨特報，恐下到晚上；至於桃園等14縣市有陸上強風特報，影響到22日晚上。

氣象署指出，東北風影響，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，影響時間從上午到晚上。

至於東北風增強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖易有９至１１級強陣風，基隆北海岸及東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，呼籲民眾注意。

陸上強風特報影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區，影響時間從20日晨至22日晚上。

北北基3縣市大雨特報。擷取自氣象署網站
北北基3縣市大雨特報。擷取自氣象署網站

大雨特報 氣象署

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