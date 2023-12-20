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健康你我他／居服員教橋牌 公公不再呆坐

聯合報／ 文．圖／賴令玉（嘉義中埔）
居服員徐小姐的陪伴，激發公公腦力，延緩了公公失智情況。圖／賴令玉提供
居服員徐小姐的陪伴，激發公公腦力，延緩了公公失智情況。圖／賴令玉提供

7年前婆婆中風請外籍看護照顧，於去年97歲往生；96歲的公公有重聽殘障且高齡，申請外籍看護繼續照顧。然而，婆婆往生後，公公的神情就變得很淡漠、不愛說話。

獲知長期照顧管理中心公告：「已聘僱外籍家庭看護工可以申請居服員」，因此提出申請，經照顧管理專員評估，自去年4月起安排居服員每周2小時至家裡陪伴照顧，現已一年多了，我們非常感謝居服員徐小姐的陪伴，激發公公腦力，延緩了公公失智情況。

外籍看護照顧年邁肥胖且步態不穩的公公使用助行器，在身體照顧上完全勝任，但在文化、語言影響下，公公的日常生活就是缺少互動溝通，我們以老師稱呼徐小姐，公公很尊敬她的教導，陪伴走路外，還帶著公公玩橋牌、打鼓、拋球、接球、看書報等，公公超認真的學習，他已經習慣及期待每周徐老師的照顧。

徐老師服務的方式也讓外籍看護學習到照顧公公的技巧，每天外籍看護陪公公走路後，就會玩拋球、傳球、打鼓，下午會在戶外玩橋牌、撿10點的遊戲，還有喝茶、品嘗點心等活動。現在公公不再整天呆坐客廳的電視機前打瞌睡了。

有徐老師的居家照護，讓公公有應用腦力的機會，生活充滿活力及力量，居家服務員到我家真好，感恩有長照2.0的服務。

外籍看護 居服員 婆婆

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