新冠變異株JN.1恐襲台 XBB疫苗有效

新冠變異株JN.1恐將襲台，明年一月中下旬新冠疫情更加嚴峻，屆時每日新增確診者恐近兩萬人，疾管署發言人羅一鈞呼籲民眾盡速接種ＸＢＢ疫苗，研究證實該疫苗對於ＸＢＢ系列及BA.2.86系列（含JN.1）等變異株皆有保護力。不過，ＸＢＢ新冠疫苗開打一、兩個月，迄今接種人數不到七十萬，打氣明顯不足。

疫情中心主任郭宏偉表示，國內上周新增二五八例新冠本土確定病例（併發症），較前一周（二三二例）上升，新增病例中百分之九十九未接種新冠ＸＢＢ疫苗。上周另增卅二例死亡病例，與前一周（卅四例）相當，新增死亡個案中均未接種新冠ＸＢＢ疫苗。

防疫醫師林詠青表示，死亡個案包含一名南部五十多歲男性，有惡性腫瘤、免疫系統等潛在疾病，曾接種四劑新冠疫苗，去年曾確診，今年尚未接種ＸＢＢ新冠疫苗。十一月中旬因發燒、嗜睡、咳嗽有痰、呼吸困難等症狀至急診就醫，後續出現肺炎、敗血性休克、呼吸衰竭，緊急住進加護病房，倚賴葉克膜續命，住院後廿餘日後死於呼吸衰竭、敗血性休克。

林詠青指出，該個案雖打過四劑新冠疫苗，但疫苗的保護力隨時間而下降，加上新流行的變異株具有較高的免疫逃脫力，民眾務必接種最新疫苗。

羅一鈞引述研究荷蘭疫苗效益研究指出，ＸＢＢ疫苗預防感染後住院及住加護病房的保護力可達七成。美國研究證實出，ＸＢＢ疫苗對於BA.2.86系列（包含JN.1）等變異株皆有保護力。另外，Novavax的ＸＢＢ疫苗將於十二月底到貨，預計明年一月中旬開打。