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台鐵加入「種電」 環團建議：納入公民電廠精神

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
台鐵開啟「種電」列車，已有十九案屋頂光電出租案。學者建議台鐵種電不只為挹注虧損，公司化後也該回應企業社會責任。 圖／台鐵局提供
台鐵開啟「種電」列車，已有十九案屋頂光電出租案。學者建議台鐵種電不只為挹注虧損，公司化後也該回應企業社會責任。 圖／台鐵局提供

台鐵加入「種電」行列，環團、交通學者都肯定發展方向，但也建議台鐵不妨在公司化改革關鍵時刻拉高格局，植入「公民電廠」ＤＮＡ，邀公民參與，並回應公司治理企業社會責任。

地球公民基金會專員鄭泰鈞說，樂見公共運輸所屬建物、場址推動屋頂光電，尤其未來台鐵公司化後，應會致力場站開發，勢必得評估整體用電量，以盈虧角度思考能源未嘗不可，但場站開發也會消耗一定社會成本，盼台鐵在推動光電過程，針對招標遴選制度適時納入「公民電廠」精神，拉高公民參與比率，或選擇在地能源合作社，至少三成也好，有助社會認識光電。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥表示，台鐵種電計畫是正面發展，但建議若機廠設置達階段成果後，可考慮在許可條件下，擴大至各大車站及站外停車場等所屬設施。

鄭永祥也認為，台鐵既然要改制公司，須回應企業社會責任、視野更上層樓，種電不該只局限開源，應提升至減緩氣候變遷的格局，參照「氣候相關財務揭露」（ＴＣＦＤ），具體告訴外界會為此著墨，且這項作為在國際運輸軌道業已行之有年，台灣包括高鐵、桃園機場、航空公司等都陸續投入，是台鐵公司未來可努力目標。

台鐵公司化 種電 桃園機場

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