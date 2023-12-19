「醫療界奧斯卡」今授證 三軍總醫院逾20項最多

2023年SNQ國家品質標章今天舉行授證，醫療暨保健器材類、智慧醫療類、健康科技類召集人李偉強形容，這就像是「醫界奧斯卡」，希望能邁向全球，這次共245件通過SNQ醫療服務類認證，通過項目將有機會角逐下個階段「國家生技醫療品質獎」殊榮，本次以三軍總醫院通過22項數最多，得獎結果將在12月22日公告。

「SNQ國家品質標章」是國家生技醫療產業策進會，邀集生醫領域權威專家，以「科學實證」為核心，審查項目主要分為「產品」與「醫療服務」2大類，要通過得先經經過行政、書審、專家詰問、後續市場追蹤至少5道關卡；醫療服務類認證流程，更是從研訂品質計畫、書審、報告詢答，實地 Audit、及國際定位評估，至少了18個品質指標。

今天公布的「服務類」包含公益服務、長照機構服務、護理照護服務、醫療院所等4大類，共260個團隊參賽，分別來自21家醫學中心體系、36家區域醫院及18家地區醫院，最後245件通過SNQ標章，通過率94%。

年度個別醫院通過SNQ數量，數量最多的為三軍總醫院，通過22個醫療服務項目，其次為台中榮民總醫院（16項）、中國醫藥大學附設醫院（12項）、台北榮民總醫院（11項），其餘醫院為台北醫學大學附設醫院、奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄市立大同醫院、聯新國際醫院、台大醫院癌醫中心分院、亞東醫院等。

三軍總醫院重點在於以達文西手術治療婦科疾病、中西醫共建癌症精準醫療；台中榮總則著重腦中風、胰臟腫瘤、腎臟病的創新手術治療；中國醫大附設醫院團隊將AI大量運用於運動心電圖、居家睡眠檢測、放射治療流程、輔助敗血症診斷等；台北榮民總醫院則推出自發性顱內低壓的創新治療，以及為憂鬱症患者、拒學少年提供協助。

三軍總醫院少將院長洪乙仁說，自SNQ認證開始以來，三總體系累積170項醫療特色，國軍14家醫院積極參與提升服務、不斷精進。

台北榮總副院長李偉強表示，台北榮總今年採「精兵策略」，院內挑選出11項目參加SNQ競賽，全數獲得品質標章認證，其中7項進入最後實地審查，且獲得評審委員高度評價，等待生策會最後成績公告，「今年算是台北榮總豐收的一年」，參加入圍的還有認證的項目，大概都是歷年最高，智慧醫療、特色醫療將是未來發展方向。

本屆共同召集人陳宏一表示，醫療院所類今年在標準化、執行率以及資源整合、團隊合作上都有不錯的表現，多數項目也具備臨床效能、服務質量提升的佐證數據；委員王智弘則建議，特色醫療組應針對治療後的成效、併發症、副作用等，進行更長時間、更深化的追蹤與分析。

總覽2023醫護服務類申請主題，陳宏一說，團隊特別關注以癌症的治療方案（大腸直腸癌、肺癌、乳癌等）、用AI與數位系統輔助放射治療或化療過程，以及國人常見疾病的創新治療（心血管疾病、腦中風、腎臟病、糖尿病等）、兒童困難疾病（黏多醣症、視網膜病變、過動症等）、協助偏鄉或高齡長者的整合照護（衰落症、 肌少症）等領域最多。