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地勤出包！366人驚魂 長榮班機舊金山擦撞達美客機

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
長榮航空示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

長榮航空一架波音777客機，在舊金山達美航空737客機發生擦撞意外，導致班機無法順利起飛。長榮航空表示，機上366人均安，後續將向地勤代理公司求償損失。

長榮航空表示，一架波音777-300ER航機，執行BR17舊金山-桃園飛航任務，原定於美國時間18日晚間11時31分出發，台灣時間20日凌晨4時53分抵達桃園機場，但舊金山機場地勤拖車進行後推作業時不慎，右翼尖與達美航空737客機垂直尾翼擦撞，因此無法起飛，返廠檢查。

長榮航空表示，此事為地勤作業疏失引起，飛機受損狀況仍待檢查，但將會向地勤代理公司求償。而班機上347名旅客、3名飛行員與16名空服員均安，盡快安排其他方案協助旅客返台。

【中央社／台北19日電】

長榮航空今天證實，美國時間18日晚間因地勤代理疏失，長榮一架舊金山飛桃園國際機場飛機的翼尖，與達美航空一架飛機的垂直尾翼發生碰觸，幸好人機平安，飛機稍後順利起飛。

長榮航空指出，長榮一架波音777-300ER航機執行BR17舊金山-桃園飛航任務，航班原預計於當地時間18日晚間11時30分，自舊金山國際機場起飛，航機由舊金山機場代理公司以拖車進行後推作業時，右翼尖與達美航空一架737飛機垂直尾翼發生碰觸。

長榮航空表示，這事件是由舊金山地勤代理公司作業引起，經過檢查，航機結構並無問題，飛機已於美國時間19日凌晨3時1分起飛，延誤約3個多小時，相關損失將向地勤代理公司求償。

長榮這架班機共有3名飛行員、16名空服員、347名旅客。

舊金山 地勤 長榮 達美航空

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