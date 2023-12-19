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設托嬰監管雲引資安疑慮 衛福部祭3招防外洩

中央社／ 台北19日電
衛福部規劃明年廣設「監管雲」保存影像30天，避免監視保存不當風險，但外界憂資安外洩，衛福部今天回應，擬透過帳號權限控管、影像檔案加密上傳、建立資安防禦機制等防外洩。托嬰、育兒、幼教、幼幼、小朋友。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
衛福部規劃明年廣設「監管雲」保存影像30天，避免監視保存不當風險，但外界憂資安外洩，衛福部今天回應，擬透過帳號權限控管、影像檔案加密上傳、建立資安防禦機制等防外洩。托嬰、育兒、幼教、幼幼、小朋友。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

衛福部規劃明年廣設「監管雲」保存影像30天，避免監視保存不當風險，但外界憂資安外洩，衛福部今天回應，擬透過帳號權限控管、影像檔案加密上傳、建立資安防禦機制等防外洩。

立法院2019年三讀通過修正兒少法部分條文，明定托嬰中心應裝設監視錄影設備，衛福部規劃明年廣設「監管雲」保存影像30天，引發教保人員反彈。國民黨多名立委今天開記者會指出，倉促推行政策，事前都未溝通，質疑侵害個人隱私，甚至有資安外洩隱憂。

衛福部社會及家庭署透過新聞稿回應，110年至112年6月托嬰中心發生托育人員不當對待案件兒童人數計有114件；109年至112年11月地方政府調查托嬰中心涉兒虐、疑似虐待或不當對待案件，監視設備因人為操作不當或損壞計有10件、例行稽查發現毀損經限期改善計有31件。

社家署表示，從數據顯示托嬰中心監視影像確實有保存不當風險。托嬰團體代表今年11月21日表達業者及家長擔心個資安全疑慮，衛福部參考現已建置雲端影像儲存系統縣市政府實務執行作法，審慎評估規劃帳號權限控管、影像檔案加密上傳、建立雲端資安防禦機制等，完善資安。

新北市、台北市、台中市、台南市、台東縣等5縣市政府已運用自有經費推動設置托嬰中心監視器影像儲存雲端系統，社家署指出，178家公共化托嬰中心、5家私立托嬰中心已設置，透過雲端儲存將監視錄影畫面異地備份保存30日，影音資料上傳異常時會即時告警，通知應立即維修。

社家署強調，桃園市政府今年7月辦理社會福利主管聯繫會議提案，建議中央統一設置托嬰中心影像雲端儲存或相關鼓勵措施，顯見地方政府反映有此需求。當托嬰中心發生兒童不當照顧事件時，可減少向托嬰業者索取影像的時間，地方政府可立即調閱影像。

托嬰 資安 衛福部

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