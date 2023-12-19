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緬甸華僑女童160度脊椎側彎 手術長高15公分獲重生

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
來自緬甸廖誠心（前排左三）校正手術後，終於能穿上裙子，展開全新人生。記者李宗祐／攝影
來自緬甸廖誠心（前排左三）校正手術後，終於能穿上裙子，展開全新人生。記者李宗祐／攝影

11歲緬甸華僑廖誠心小妹脊椎極重度側彎160度，受限家庭經濟、醫療資源貧乏無法進行校正手術，但脊椎側彎已影響生活甚至危及生命，經嘉基匯集企業愛心及「人道與海外關懷基金」善款及醫師捐出手術費等，終於能跨海來台接受治療。經嘉基醫療團隊2次共30個小時接力手術下，側彎校正到57度，身高從135公分增高到150公分，也一圓小女孩穿裙子的夢想。

廖誠心是緬甸華僑，出生時母親發現她的左手骨骼和肩膀有些歪斜，3年前背部開始出現明顯異常的凹凸，原來是脊椎側彎情況惡化，沒多久背部的隆起讓她無法躺平，只能側著睡覺；正值愛漂亮的年紀，為了掩飾自己不同，她只能選擇尺寸大上好幾號的衣服，避開他人異樣眼光；穿上裙子成了她最大的心願。

嚴重的脊椎側彎逐日壓迫廖小妹的心肺與神經，未來可能會癱瘓，肺炎或是劇烈的咳嗽對她來說也都是致命威脅。擔任宣教士的父母經濟本來就不富裕，為了籌措龐大醫療費用，打算賣掉房子；但不只是費用的問題，重度脊椎側彎手術難度大、風險高，很多醫院無法處理。

因緣際會下透過教會聯繫到了正在美國梅約醫學中心（Mayo Medical Center）研修脊椎矯正手術的嘉基小兒骨科醫師陳俊和。巧合陳俊和也是緬甸華僑，12歲時與家人自緬甸來台，當時陳父身上只有13塊美金，很能體會那種無助感。

陳俊和相信一切是上帝的安排，回台後獲得院方支持，除了與嘉基脊椎微創中心主任黃儀鴻醫師合作，也請到台北慈濟的骨科醫師曾效祖參與手術。考量到廖小妹的神經與血管長年受壓迫，不適合一次變動太多以免造成癱瘓風險，分別於今年10月20日、11月3日各進行一次手術，2次手術時間合計超過30個小時，成功讓側彎角度來到57度，從外觀上來看背部已打直，心肺也不再受壓迫，身高從135公分增高到150公分，接下來還需要長期的復健。

醫師黃儀鴻說，因變型嚴重，在胸椎第4節到第9節，需要做截骨術，讓脊椎放鬆之後再用鋼釘校正，手術的困難度在於做了7截的校正手術，利用鋼絲一寸一寸地慢慢拉回來，一拉一鬆一固定，來來回回可說是拉了20多次校正，期間還要神經監測有沒有問題，手術複雜、困難，因此要2次手術花費30多個小時。

台灣早期小兒麻痺橫行，當時已50歲的嘉基創院院長戴德森醫師，看到許多脊椎側彎的小兒麻痺患者求助無門，決定回到美國，學習骨科和脊椎側彎手術。學成回台後在嘉義和屏東2地奔波，憑藉著簡單的手術設備，為數百名小兒麻痺脊椎側彎病患進行矯正手術，幫助他們重新站立，且手術費用由教會支付，這份精神沿續傳承。

院方表示，廖小妹沒有健保，單是醫療費用超過180萬元，再加上來台交通與數個月的生活費用，恐怕賣掉房子也不夠支付。聽聞廖家的狀況，中華航空公司除了免費贊助仰光-台北的商務艙來回機票，還主動艙位升等；雄鷹有限公司贊助手術用的高速氣鑽；寶億生技公司贊助骨釘、骨材；冠亞生技公司與傑鵬公司贊助脊椎固定系統；美商良衛台灣分公司與錦楊公司贊助血液回收系統；重維復健用品台中分公司贊助術後需要的背架…等，匯集企業愛心約60萬元；嘉基執刀與麻醉醫師團隊自願捐出手術費，並於醫院內部與教會募得20餘萬元，剩下不足的部分則由醫院的人道與海外關懷基金善款支應。

父親廖長昌牧師說，「感謝主！她最開心的是終於可以穿上裙子！」，在緬甸時常聽到別人評論女兒沒有辦法結婚或是不可能有幸福的人生，女兒雖然樂觀又堅強，但他和太太還是很難過。能順利來台治療，不論是對嘉基、華航、醫療器材廠商、台灣的教會都充滿感謝；現場廖長昌夫婦和女兒親手拌製緬甸的特色菜茶葉沙拉，讓醫護與來賓們嚐鮮，表達感謝之意。

嘉基院長姚維仁表示，醫院的「人道與海外關懷基金」善款由社會大眾捐獻，多用在海外義診以及弱勢者的國際醫療需求。在台灣由於有健保，醫療可近性也高，大部分的脊椎側彎患者會能及時就醫，先透過背架或其他方式矯正治療；但若持續惡化到了40度，便會歸類為重度脊椎側彎，建議進行手術。

廖誠心小妹手術前（右圖右三）、後（左圖左一）。圖／嘉義基督教醫院提供
廖誠心小妹手術前（右圖右三）、後（左圖左一）。圖／嘉義基督教醫院提供
現場廖長昌夫婦和女兒親手拌製緬甸的特色菜茶葉沙拉，讓醫護與來賓們嚐鮮，表達感謝之意。記者李宗祐／攝影
現場廖長昌夫婦和女兒親手拌製緬甸的特色菜茶葉沙拉，讓醫護與來賓們嚐鮮，表達感謝之意。記者李宗祐／攝影
經過2次手術（中圖第一次、右圖第二次），脊椎角度矯正至57度。圖／嘉義基督教醫院提供
經過2次手術（中圖第一次、右圖第二次），脊椎角度矯正至57度。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基小兒骨科醫師陳俊和說明誠心脊椎側彎高達極重度的160度。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基小兒骨科醫師陳俊和說明誠心脊椎側彎高達極重度的160度。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基脊椎微創中心醫師黃儀鴻說明手術藉由精準導航系統協助讓手術更順利。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基脊椎微創中心醫師黃儀鴻說明手術藉由精準導航系統協助讓手術更順利。圖／嘉義基督教醫院提供
廖誠心（左二）校正手術後，展開全新人生，樂觀與旁人互動。記者李宗祐／攝影
廖誠心（左二）校正手術後，展開全新人生，樂觀與旁人互動。記者李宗祐／攝影

手術 醫師 緬甸

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