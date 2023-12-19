全聯實踐「公益賣場」！慶祥基金會「物資銀行、職場體驗、弱勢婦女經濟重建專案」助弱扶貧

通膨年代物價齊漲，弱勢家庭的經濟負擔更形沉重。全聯慶祥慈善事業基金會自2017年起開辦「全聯物資銀行」三大專案，分別為「醫護物資類」、「實物銀行類」、「身心障礙及婦女服務類」，透過與單位機構、社福組織合作，捐贈實體物資、全聯禮券、公益福利卡等協助弱勢家庭，目前協助的社福單位超過200間，服務人次達250萬人次，捐贈金額逾7,700萬元。

「全聯物資銀行」利用全台最大通路的優勢，捐贈大量物資給醫院、各地食物銀行及身心障礙、弱勢婦女等第一線服務的單位；並針對服務對象的不同需求，延伸出提供全聯禮券、塑膠貨幣的公益福利卡等模式，方便受助者到鄰近的全聯採買日常所需。

除了補貼弱勢族群生活開銷的缺口，全聯慶祥基金會更希望協助受助者重返社會、自立脫貧，特別針對身障者、弱勢婦女（含新住民）、弱勢家庭、中高齡者等服務對象開辦「全聯職場體驗」，開放全聯賣場、邀請店經理擔任企業志工，帶領弱勢求職者實際體驗賣場工作及面試流程，除了可媒合至全聯門市就業，也與各地就業服務單位合作，協助達到就業支持的目的。至今已開辦55個場次，共400位企業志工加入，有818位受助者參與，並有383人主動投出履歷、踏出求職的第一步。

此外，全聯慶祥基金會觀察到婦女單位通常會設計理財、記帳、親子溝通等課程，但弱勢婦女礙於經濟窘迫，必須工作而無法參與，因此打造「全聯弱勢婦女經濟重建專案」，自2021年試辦至今共有7個合作單位、達3,000人次受惠，多數單位都是服務受暴婦女、單親家庭或新住民。運用捐助的全聯禮券鼓勵弱勢婦女參與，並透過為期至少3～8個月的帶狀培力課程，幫助弱勢婦女提升自我能力，創造翻轉生命的機會。

因家暴離婚的泰國籍婦女菈雯，起初不會聽、說中文，只能做清潔工或洗碗工，單親撫養小孩更是生活清苦。因疫情期間很多兼職工作中斷，便透過新竹新住民中心的服務而參與「全聯弱勢婦女經濟重建專案」，開始學語言、學中文、學通譯，全聯提供的禮券更適時彌補原本收入的斷層。菈雯現在不僅是學校的文化交流兼職老師，還斜槓做通譯，甚至在進修社工系的學分，未來希望能成為社工，協助新住民適應在台灣的生活，故事相當勵志。