255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情期間推廣使用的「台灣社交距離APP」已完成階段性任務，且 Apple及Google團隊已終止「暴露通知服務(ENS)」，「台灣社交距離App」將於2023年12月31日終止服務，自iOS、Android平台下架，亦停止更新，敬請仍安裝使用之民眾自行刪除該App。

羅一鈞說，感謝民眾於疫情期間使用「台灣社交距離App」共同防護社區健康，該App自2021年3月12日首次發布以來，下載人次總數約255萬，App內無用戶個人資料，終止服務後系統資料將直接銷毀。日後民眾可透過「疾管家」 LINE Official Account 、「疾病管制署-1922防疫達人」Facebook粉絲專頁及疾管署全球資訊網獲得最新防疫資訊。

疾管署提醒，雖國內外均已放寬防疫措施，但新冠病毒並未消失，請民眾儘早完成XBB新冠疫苗接種，並保持手部清潔、養成良好的衛生習慣，有需要時仍請佩戴口罩，一起守護更美好的台灣。