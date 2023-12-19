255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場
疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情期間推廣使用的「台灣社交距離APP」已完成階段性任務，且 Apple及Google團隊已終止「暴露通知服務(ENS)」，「台灣社交距離App」將於2023年12月31日終止服務，自iOS、Android平台下架，亦停止更新，敬請仍安裝使用之民眾自行刪除該App。
羅一鈞說，感謝民眾於疫情期間使用「台灣社交距離App」共同防護社區健康，該App自2021年3月12日首次發布以來，下載人次總數約255萬，App內無用戶個人資料，終止服務後系統資料將直接銷毀。日後民眾可透過「疾管家」 LINE Official Account 、「疾病管制署-1922防疫達人」Facebook粉絲專頁及疾管署全球資訊網獲得最新防疫資訊。
疾管署提醒，雖國內外均已放寬防疫措施，但新冠病毒並未消失，請民眾儘早完成XBB新冠疫苗接種，並保持手部清潔、養成良好的衛生習慣，有需要時仍請佩戴口罩，一起守護更美好的台灣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言