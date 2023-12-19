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為何女性往往比男性更加長壽？ 科學家給答案

遠見／ 文‧魯皓平
古至今，女性基本上都比男性還要長壽，這是不變的真理。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。
古至今，女性基本上都比男性還要長壽，這是不變的真理。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

在全球所有國家的平均壽命裡，女性的壽命永遠都比男性來高，就連在超過116歲的超級人瑞中，前24名也全部都是女性，為什麼女性往往比男性更加長壽？

隨著醫療技術的進步和科技發展的普及，全球人類的平均壽命已經從19世紀初期、1800年的不到40歲，到至今已開發國家的平均壽約80歲——由於過去醫藥水平不高，因而嬰幼兒夭折率極高、出生後就面臨死亡，進而將平均壽命拉低，是從前平均壽命如此低的最大原因。

如今，在美國（USA）中央情報局（CIA）所出版的調查報告《世界概況》（The World Factbook）統計中，世界各國的長壽人口也愈來愈多，而女性的平均壽命，更遠遠都比男性還要來得更高。

全球最長壽的人為珍妮卡爾門，高齡122歲又164天，這張照片攝於1897年。public domain
全球最長壽的人為珍妮卡爾門，高齡122歲又164天，這張照片攝於1897年。public domain

就連在全球能活到超過116歲的超級人瑞裡，前24名全部都是女性，一直到第25名才出現一位男性，他是日本（Japan）最長壽男性、也是全球最長壽男性木村次郎右衛門，高齡116歲又54天；而歷史上最長壽的人，是法國（France）女性珍妮卡爾門（Jeanne Calment），高齡122歲又164天。

若是在台灣，根據內政部最新統計，台灣人的平均壽命為79.84歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲。此外，若與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.6歲。

而你是否會好奇，為什麼全球平均壽命，女性總是比男性還長壽？

人類的男女平均壽命，從古至今都維持一樣的差距

人類的預期壽命這200多年來有非常明顯的變化。Our World in Data
人類的預期壽命這200多年來有非常明顯的變化。Our World in Data

事實上，即便在世界和社會發生巨大驟變的過程中，人類男女的壽命差異依然保持著穩定。以瑞典（Sweden）最可靠的歷史數據為例，1800年時，女性的預期壽命為33歲、男性為31歲，到了現代，分別為83.5歲和79.5歲。在這兩種情況下，女性的壽命都比男性多5％。

研究所述，「與男性相比，女性在早年、晚年和整個生命歷程中都有明顯的生存優勢，並且在全球每個有可靠出生和死亡紀錄的數據中都可以看到，人類生物學可能沒有比這個更穩定的模式了。」

《Times》報導，女性在其人生的歲月中，往往是比較健康的，世界衛生組織（WHO）曾研究美國男性或女性在沒有重大疾病或傷病的情況下，可以預期健康的歲數，結果男性為67年，女性則是70年的「全面健康」。而美國男性平均壽命為76歲、女性平均壽命為81歲。

澳洲新南威爾斯大學（UNSW）、神經疾病學教授柏明德薩奇德夫（Perminder Sachdev）博士長時間研究人類壽命，他說，「平均預期壽命的男女差距對於全世界都是如此，就算運用到人猿、猩猩、猴子身上，也都是一樣的答案。」

為什麼女性往往比男性更加長壽？

柏明德薩奇德夫說，關於女性比男性更加長壽的解答，有些與生物學相關、有些與行為有關。

「男性更可能有較多吸菸、酗酒和過胖等問題。」他說，「而且男性也比較少儘早尋求醫療幫助的習慣，就算真的被診斷出罹患相關疾病，他們也有可能不傾向積極治療，更甚者，男性更可能冒著危及生命的風險，無論是工作、車禍、鬥毆或槍殺等。」

研究發現，如果以生物學的角度分析，男性的荷爾蒙睪固酮數值過高，可能會導致陷入縮短壽命的麻煩，像是可能罹患雄激素過多症（Hyperandrogenism）、心臟衰竭風險增加、前列腺癌男性死亡率增加、脫髮、衝動和性慾亢奮等問題，也可能降低免疫功能。

太監的平均壽命，遠比當年其他男性長壽不少

在科學期刊《Current Biology》的調查也發現，研究團隊檢查了81名韓國（Korea）太監的歷史健康紀錄，這些太監在他們年輕時就被閹割，因此不再產生任何的睪固酮。

結果證明，這些太監與社會經濟地位相同的未閹割男性相比，他們的平均壽命長了高達14年到19年。甚至，太監的壽命也比皇帝長上不少，縱使皇帝是整個宮裡最養尊處優的人。

總體而言，當年那些太監要慶祝百歲生日的可能性，是其他普通男性的130倍。

研究指出，睪固酮可能會阻止某些抗病免疫細胞的釋放，而在另一個層面，睪固酮水平的高低與男性心臟病和心血管疾病有關，綜觀來說，睪固酮與男性健康之間的關係非常複雜。

雖然男人的荷爾蒙可能縮短壽命，但相對之下，女性的荷爾蒙則會延長壽命。

女性荷爾蒙有抗氧化等延長壽命的益處

柏明德薩奇德夫表示，「女性的雌激素具有保護作用，像是抗氧化的功能。」許多研究的證據都顯示，雌激素可以預防導致疾病的DNA損傷，更幫助維持正常、健康的細胞功能。

在一項動物實驗中，科學家將雌性動物的雌激素移除，並與正常擁有雌激素的動物做對照，結果發現缺乏雌激素的動物，比擁有雌激素的動物壽命來得還短，這與太監的命運完全相反。如果摘除嚙齒類動物的卵巢，牠們的細胞就無法正常修復分子的損傷。

然而，這些研究有助於解釋男女壽命的差距，但為什麼人類的演化過程，會選擇延長女性的壽命，而不是男性呢？

科學家推測，這可能是歷史上，女性作為扶養孩子的角色有關。「自古以來一旦孩子出生，許多男性可能就被母系社會拋棄了，但母親的強健身體對於後代的養育非常重要。」女性的身體已經進化到能夠承受懷孕和分娩的創傷，以及哺餵母女的身體修復，但男性的身體永遠不會面臨這些挑戰。

然而，無論如何，長壽的基礎永遠不外乎健康的生活、充足的睡眠、均衡的飲食與適度的運動，且在保持良好心情的狀態下，快樂的活下去，才是長命百歲的根基。

延伸閱讀

（本文出自2023.12.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

人瑞 死亡率 人類壽命 性別 科學家

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