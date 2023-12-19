打了4劑疫苗也難防 5旬男沒打XBB疫苗用葉克膜仍不治

國內新冠疫情略升，加上明年1月中下旬可能達到新一波感染高峰；加上接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，因此疾管署呼籲民眾，特別是高風險族群儘速接種疫苗。

疫情中心主任郭宏偉表示，國內上周新增258例新冠本土確定病例（併發症），較前一周新增232例上升，新增病例中99%未接種新冠XBB疫苗。另上周新增32例死亡病例，與前一周新增34例相當，新增死亡個案中均未接種新冠XBB疫苗。

郭宏偉說，近期國內疫情略升，併發症及死亡發生風險持續，全球新冠陽性率處高點且部分國家疫情上升，鄰近之東南亞國家病例數亦呈上升趨勢，須密切監測疫情變化。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案包含一名南部50多歲男性，過往有惡性腫瘤、免疫系統的潛在疾病，曾經接種過4劑新冠疫苗，並在去年感染新冠病毒，但今年還沒有接種新冠疫苗（包含XBB疫苗）。該個案在11月中旬因發燒、嗜睡、咳嗽有痰、呼吸困難等症況前往急診就醫，後續發現有肺炎、敗血性休克、呼吸衰竭，因此收治加護病房。

林詠青說，該個案住院過程中，休克跟低血氧情況惡化，亦有使用葉克膜，後續仍出現細菌性肺炎併發症，住院後20餘日後，因為呼吸衰竭敗血性休克過世。雖然該個案過去有接種過4劑新冠疫苗，但接種疫苗的保護力會隨時間下降，加上新流行的變異株有較高的免疫逃脫力，因此呼籲民眾接種最新的疫苗。

目前國內XBB新冠疫苗已累計接種69.9萬人次。發言人羅一鈞說，近七日接種人次達4.98萬，亦較前期4.34萬人次增加14.7%，創近6周新高，顯示民眾接種意願升高。