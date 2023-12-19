不接受全紫色！小攤告示牌列「地瓜球九大禁忌」令人傻眼

在街邊或各地夜市，有賣一種炸成金黃色的「地瓜球」，外酥內軟的獨特口感深受民眾喜愛。日前有一名網友發文表示，驚見賣地瓜球的攤位上掛著一張「地瓜球九大禁忌」的告示牌，引發網友熱議，直呼「老闆的心真的千瘡百孔」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，逛街時看見街邊有一攤賣地瓜球的攤子，掛出一張非常有趣味的「禁止」告示牌，上頭詳列「地瓜球九大禁忌」令他感到驚奇！

從照片上可見告示牌清楚列出「禁止」的項目，有「椅子上請勿放硬幣、請勿抱小孩踩椅子、不接受試吃、不接受挑貨、不接受退貨、不接受換貨、不接受全紫色、不接受紫色多一點、不加梅粉」等，算算共有九大項禁忌，令網友看傻眼，規矩真多！

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「每一個荒謬店規的背後，都有一個更荒謬的故事，老闆故事一定很多」、「就是生意太好的故事」、「是受到多少奧客摧殘才變這樣」、「每一個規定都有一個神奇的客人，可能不只一個」、「肯定是遇到很多ㄠ客」、「我覺得全部都蠻合理的」。

也有網友歪樓，開玩笑地說「所以指定黃色多一點是可以的」、「老闆我要全紫！XD」、「老闆：我打得你全身發紫」、「禁止不加梅粉到底是加梅粉還是不加梅粉」、「竟然會有不加梅粉的地瓜球」、「這間好吃到一堆規矩，還是排好排滿隊啊」。