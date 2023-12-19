隱形眼鏡常一戴10多小時 妙齡女視力惡化才知患乾眼症

3C產品普及助長乾眼症發生與年輕化，長時間戴隱形眼鏡常造成乾眼症、角膜上皮點狀發炎缺損。奇美醫院眼科部主治醫師黃萱表示，她的門診一半以上有乾眼症狀、各年齡層都有，高中生已很常見。

黃萱舉最近案例30歲上班族，戴隱形眼鏡每天10小時以上。感到眼睛乾澀難耐、痠脹刺痛，視力時好時壞，以人工淚液治療未見改善，門診發現雙眼視力只剩0.6。除人工淚液搭配自體血清眼藥水及口服四環黴素治療，並要小華改變用眼習慣，痠脹刺痛及視覺模糊才改善，視力恢復至0.9。

黃萱指出，「乾眼症」非常常見，卻又容易忽略。台灣65歲以上的人高達33.7%有乾眼症狀，女性罹患機率較高。健保資料庫數據顯示，2001年起有逐年攀升趨勢，男性發生率從原本千分之0.97上升至每千分之2.52，女性則從每千分之2.06上升至每千分之4.91。

乾眼症成因五花八門，常見的有老年族群淚腺功能退化、糖尿病、3C產品過度使用、不當使用隱形眼鏡、環境溼度過於乾燥等。3C產品用量增加，乾眼症儼然成為現代人文明病，趨於年輕、普及化，想要有效治療必須找出病因，針對問題治療。

黃萱說，眼球表面有一層保護淚膜，遭到破壞失衡時，就會產生乾眼症狀。乾眼症可分為缺水型與缺油型。缺水型指淚水分泌不足，缺油則是因瞼板腺阻塞萎縮，油脂分泌不足間接加速水分蒸發所致。

目前治療以人工淚液為主，有藥水、凝膠及藥膏等選擇。多數瓶裝人工淚液都添加防腐劑避免開封後微生物感染，但長期使用可能使眼球發炎，更多不適。長期需人工淚液或多種藥水治療者，可選擇不含防腐劑、小包裝單次用淚液。含有防腐劑的要記錄開封時間，1個月內用完避免微生物孳生，增加感染風險。

眼科還有不同治療方式，例如淚點栓塞法減少淚水排出、針對瞼板腺阻塞或是萎縮導致淚膜脂質缺乏病人，以脈衝光雷射光熱原理軟化油脂、抑制局部發炎反應。雷射搭配瞼板鑷擠壓，能提升脂質層品質及厚度，達到較長期乾眼症狀改善效果。

醫師建議長時間閱讀或使用電腦等電子產品，應定時讓眼睛休息，並注意環境溼度與眨眼次數，減少淚水蒸發排出。日拋、周拋或標榜長時間配戴隱形眼鏡，也不建議一次超過8小時。