冬至恐碰到首波寒流 彭啟明：這樣進補才名正言順

不少民眾在冬至吃湯圓或進補，周五是冬至，強烈大陸冷氣團南下，台北可能低於10度，成為今年首波寒流。天氣風險公司總經理彭啟明稍早在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，「冬至很冷，這樣進補才名正言順，有感覺。」

彭啟明在臉書貼了一張台北氣象站氣溫預測圖，周五冬至氣溫最低，不到10度，甚至恐下探7到8度。不少民眾留言指出，冬至好多年沒冷到了，今年要有冬至的感覺了。有人說要去泡湯了，各大溫泉區生意一定很好。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今天至明天，受強烈大陸冷氣團或今年首波寒流影響，各地溫度明顯下降，如果台北低於10度，就是寒流。

伍婉華指出，周四至周六清晨，各地低溫明顯，其中周四至周五，除南部高溫預估還有23度，其他地區都未達20度，中部、台東、澎湖高溫18至19度，金門、桃園以北及東北部12至14度，馬祖更僅10度。