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大湖草莓接連2年病蟲害 今年少3成...苗栗多管道防治

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
農業部苗栗區農業改良場綜合防治示範草莓田，草莓苗補植率從去年70%，壓低至4%。圖／苗栗區農業改良場提供
農業部苗栗區農業改良場綜合防治示範草莓田，草莓苗補植率從去年70%，壓低至4%。圖／苗栗區農業改良場提供

苗栗縣大湖草莓連2年受到病蟲害重創，農業部苗栗區農業改良場綜合防治示範田，草莓苗補植率從去年70%，壓低至4%，縣府也將啟動輔導育苗中心及引進新品種等，多管齊下搶救。

草莓是大湖鄉重要經濟命脈，但去年、今年發生嚴重病蟲害，大湖地區農會研判今年受害逾3成，草莓農哀嚎遍地，也問按過去的方法種植，過去可以、現在為什麼不行？苗栗區農改場今年2月特別在示範田試驗防治，也獲得重大成效。

苗栗區農改場副場長施佳宏說，天候異常，去年、今年冬天高溫潮溼，加上農膜覆蓋，農友發現草莓葉子枯萎，加水、加肥料，反而助長土壤內鐮孢菌孳長，發生草莓萎凋病，示範田藉由土壤改良、合理化施肥，及運用無毒資材等綜合管理技術，補植率從去年70%，大降到4%，農改場將會加強宣導給農民參考採用。

大湖鄉長黃惠琴也憂心忡忡草莓病蟲害，今天在縣務會議請命，希望縣府協助建立健康種苗機制、簡化水保申請俾利土壤改良，並推廣可分解材質的塑膠棚布，減少回收處理的負擔。

縣府農業處長陳樹義說，大湖草莓卡在品種權的問題，大約5年長勢就會衰弱，此外，土壤長期不輪作，地力受影響，也造成潛在病蟲害威脅，縣府積極輔導民間設立草莓育苗中心，並引進與大湖類似緯度的草莓新品種，希望永續大湖草莓產業。

縣長鍾東錦裁示，請大湖鄉公所協調農改場、農會等單位，選定適當場地，提供草莓田換土堆置發酵消毒，此外，如果是單純換土，請農業處、水利處及公所研議簡化申請土地改良程序，方便農友。

苗栗縣大湖草莓病蟲害嚴重，鄉長黃惠琴憂心忡忡，今天在縣務會議請命。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖草莓病蟲害嚴重，鄉長黃惠琴憂心忡忡，今天在縣務會議請命。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖草莓發生植株嚴重萎凋問題，大湖地區估計損失逾3成。圖／大湖地區農會提供
苗栗縣大湖草莓發生植株嚴重萎凋問題，大湖地區估計損失逾3成。圖／大湖地區農會提供
苗栗縣大湖草莓發生植株嚴重萎凋問題，大湖地區估計損失逾3成。圖／大湖地區農會提供
苗栗縣大湖草莓發生植株嚴重萎凋問題，大湖地區估計損失逾3成。圖／大湖地區農會提供

草莓 農改場 農會

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