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民調顯示民眾希望政府加強監管加熱菸

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
菸害防制法通過修法滿九個月，民調顯示，民眾期盼政府對加熱菸加強監管。照片來源/新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍
菸害防制法通過修法滿九個月，民調顯示，民眾期盼政府對加熱菸加強監管。照片來源/新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍

菸害防制法今年3月22日由立法院通過修法後，屆滿9個月，最新民調顯示，台北、台中與高雄三大都會區的吸菸族群，絕大多數仍使用燃燒，並且會產生大量二手菸害的紙菸，98.7%受訪者7天內都有吸食紙菸。菸防法明訂禁止電子煙，但過去三個月內使用電子煙的比例，居高不下，是已開放列管加熱菸的2.5倍。

民調顯示，過半的燃燒紙菸使用者，同意加熱菸品是紙菸替代品。受訪吸菸族群認同，對國民健康危害最深的二手菸害，來自於吸食紙菸，但是電子煙對治安隱患和健康危害大，使用電子煙以青少年為主，法律禁止電子煙，有關機關應該嚴格查緝電子煙販賣與使用。

調查顯示，84.8%受訪者知道加熱菸品。和紙菸相比較，超過六成認為，加熱菸在氣味方面影響較小。對於加熱菸不會產生二手煙的認同度，有近五成。有近一半吸菸者同意，加熱菸是紙菸的替代品。

這份調查指出，在有關吸菸者認為加熱菸應該有更好的監管，開放加熱菸可減少稅收損失，將稅收用於充實長照計畫的問題方面，有60%吸菸者贊同。

這項公共議題調查，是由Clean Air大聯盟委託觀點企管公司(Viewpoint )進行，針對21歲到64歲，居住在台北、台中與高雄三大都會區的民眾，進行街頭面對面的訪問，訪問的時間是在12月6日到15日，有效樣本數共1500份，抽樣誤差值為正負2.53%。

民調 氣味 使用者

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