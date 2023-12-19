新冠變異株JN.1各國流行 薛瑞元曝國內必要時會做這事

新冠病毒變異株JN.1正在世界各國流行，國內新冠疫情是否需要擔心？衛福部長薛瑞元表示，目前觀察新冠病毒變異株JN.1，相較其他變異株來說，性質沒有特別的不一樣，而引發重症的比率沒有明顯提高，現在正在施打的XBB疫苗，對於JN.1仍有一定預防效果，呼籲民眾應盡速接種。

薛瑞元今參與「虛擬健保卡數位創新應用」標竿學習與前瞻分享會，並於會前受訪表示，現在天氣變冷，許多病毒活動旺盛，散播速度快，呼吸道感染疾病也會增加，並會持續到明年農曆年，國人應速接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗。

至於，JN.1目前在國內尚未流行，是否不需要擔心？薛瑞元說，衛福部會持續觀察疫情進展，若有必要會隨時調整防疫措施，目前邊境篩檢持續會做，並會針對有症狀的旅客宣導進行採檢。