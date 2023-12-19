年關將至防堵新基因重組型非洲豬瘟 農業部啟專案圍堵

根據陸媒報導，大陸北方疑似爆發非洲豬瘟疫情，北方多個省份的疫情嚴峻。即將進入春節返鄉，各地交通往返旺季，農業部代理部長陳駿季今天表示，新基因重組型的非洲豬瘟，傳播率和致死率都更高，即日起會啟動專案，提高入境旅客的行李、郵包抽檢率，務必達到百分之百檢查，特別是從中國大陸入境的旅客與郵包。

農業部召開「守護臺灣豬，我們做到了」績效發布記者會。陳駿季說，農業部獸醫所16日在中國大陸入境的旅客行李中，發現違規攜帶「香脆腸」驗出非洲豬瘟重組病毒，這一款新型的病毒，比傳統病毒傳染力更高，但不管致病率多強，只要在邊境成功攔阻，一樣可將病毒防堵境外。

陳駿季說，過去違規攜帶、郵寄豬肉製品的違規紀錄，八成來自中國大陸，其中有20%檢出非洲豬瘟楊姓，顯示中國大陸是最高風險地區，尤其最近，中國大陸疫情有擴大趨勢，更應該加強防堵。

陳駿季表示，年關將至，為防堵非洲豬瘟病毒，若是手提行李會經過X光，現在X光配置完整，經過查驗若帶有可能的違規產品就開箱檢查，這是百分之百的查驗。

農業部防檢署長邱垂章表示，基本上會看入境旅客行李、背包X光檢查、郵包快遞都已X光百分之百檢查，要提升的是旅客進來以後，有協勤人員檢查，有些旅客仍會不小心帶進來，綠線部分會有檢疫犬，也會配合海關加強執勤檢查，務必做到滴水不漏。

陳駿季說，現在入境有綠線部分，會提升檢疫強度，包括檢疫犬在現場隨身抽檢；希望年關到了，從國外旅行回台步要攜帶肉製品，不要認為這些產品已經經過高溫滅菌，很多病毒或食品的處理，不必然能百分之百殺死病毒，也提醒有親友在國外者，不要郵寄與肉製品有關的產品來台，共同防治非洲豬瘟。