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「政策延續要執政」豬農致詞疑違反中立 農業部回應了

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部今天召開記者會宣傳防疫成果，但台南市養豬協進會理事長曾勝誠(中，白髮者)上台致詞時，脫口而出「政策延續要執政，需要現在的執政黨繼續執政下去」疑似違反行政中立。記者彭宣雅／攝影
農業部今天召開記者會宣傳防疫成果，但台南市養豬協進會理事長曾勝誠(中，白髮者)上台致詞時，脫口而出「政策延續要執政，需要現在的執政黨繼續執政下去」疑似違反行政中立。記者彭宣雅／攝影

選舉進入最後關鍵時刻，行政機關若不注意，很容易擦槍走火；農業部今天召開記者會宣傳防疫成果，但台南市養豬協進會理事長曾勝誠上台致詞時，脫口而出「政策延續要執政，需要現在的執政黨繼續執政下去」疑似違反行政中立；農業部代理部長陳駿季表示，行政機關要做到行政中立，希望外界關注回到防疫成果發表。

農業部今天舉行「守護台灣豬，我們做到了！」記者會，台南市養豬協進會理事長曾勝誠上台致詞時說，他養豬30多年，4年多前想讓孩子接班，需再另外申請養豬場，但政府開放萊豬進口，開放百億基金使用，讓我國豬場可以與國際接軌，建設要很多錢，透過此次機會也是執政黨的魄力。

他說，30多年養豬期間，現在政府最照顧養豬戶，非洲豬瘟很嚴重，前政府開放許多陸客來台，長官動用一切能力防治非洲豬瘟措施，感謝政府，讓養豬有明天，剛好可以申請百億基金補助也幫助很多，感謝有為政府，不然養豬很辛苦。

曾勝誠說，養豬與設施管理有關係，現在豬場密閉式豬場，過去汙水到處排、臭味很多，但大家希望做個好鄰居，最近完成，接受到農業部很大幫忙，飼料會抽檢、抽血、重金屬等檢驗，台灣的豬肉很安全，讓消費者可以吃到衛生安全的豬肉。

他表示，農業部為顧消費者與農民取得平衡點不簡單，感謝農業部用心做得圓滿，政策延續要執政，需要現在的執政黨繼續執政下去，才能延續，否則好的政策會被改變，不一定會被認可，這是養豬30多年感受最深，在這7至8年感受政府最用心照顧農民，

被問到這樣在農業部參加活動疑似公然助選，陳駿季說，8月1號成立農業部以來，就啟動一系列去檢視過去施政成果，看看有什麼後續可以更精進，從幾星期前開始，趁著檢視的機會，做了整理，發現有很多過往沒有做到，但「我們做到了」，所以有一系列的成果發表。

陳駿季說，請產業界人士來現身說法，但是，農業部並不了解產業界人士上台後會說什麼話，希望外界回到成果發表，重視防疫成果，畢竟農業部是公務體系，行政中立必須做到，也一定要做到。

非洲豬瘟 農業部 陳駿季

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