公職護加班未滿1小時無加班費 台大：給薪恐致經營困難

勞基法規定，勞工加班費以分計算，但公務人員職場保障不受該法限制，加班時數未滿1小時無法計入。台大醫院醫療人員分為公務人員、非公務人員2類，基層表示，該院作為公立醫院龍頭，應率先加入人事行政總處「加班餘數合併計算」試辦計畫，但台大醫院近期回函，以經費不足影響經營，及其他公職醫學中心未加入為由，拒絕參與。

台大醫院企業工會今舉辦「台大醫院欠薪理直氣壯？政院放任機關當慣老闆！」記者會。台大醫院公職護理師白紹煒表示，在工會及立委合作爭取下，輪班公務員納入加班於數併計的試辦範圍，台大醫院作為醫界龍頭，本應率先試辦，日前交出的「評估結果報告書」，卻以「會大幅增加經營成本、影響經營費用」與「其他具規模醫院如台北榮總並未加入」為由，拒絕加入試辦計畫。

「難道醫院引以為傲的醫療品質，是建立在壓榨基層員工的前提上？」白紹煒指出，輪班醫護不是為了賺取「經常被刁難申報」的加班費而晚下班，醫院內部討論時甚至以「避免加班申請浮濫」作為拒絕加入試辦計畫的理由，形同把醫院員工視為薪水小偷。醫院院長吳明賢日前才在論壇中提到健保點值攤扣不合理，為何勞工做了事卻拿不到錢，就是合理？

立法委員王婉諭則說，2019年大法官釋字785號即指出公務人員工時及超時服勤補償缺乏規範，經各界爭取，促成公務員服勤時數上限、輪休間隔、休息時間等規範，加班黑數卻仍然嚴重。人事行政總處推出加班餘數試辦計畫，但卻排除輪班人員。此計畫應該一體適用，不該讓公務機關個字裁量，甚至向台大醫院以經營困難為由，拒絕參與。

王婉諭也提到，醫院以參與計畫就會影響病人安全為由，脈絡非常不清楚，說法簡直是情緒勒索、壓榨基層人員，若連公立醫院龍頭都不願執行，哪有醫院願意加入。護理人力正在流失，政府要真正改善環境，才能留住在第一線付出的基層人員。

台大醫院人事室主任譚潔芝表示，醫院重視同仁權益，試辦計畫內容經各單位審慎考量，因組織規模龐大，各類班別繁多，應由組織編制較小的醫院先試辦，台大醫院再評估得失、妥善規劃，才能避免制度不斷變更，影響其他同仁權益。

「參與試辦計畫與否是人事行政總處給醫院的裁量空間，醫院若未妥善考量，試辦後若發生不可挽回之事，醫院恐被咎責。」醫院人事室組長鄭桂琪說，台大醫院人事相關費用係由醫院自有財源因應，考量醫院收入受限全民健保難有大幅度提升，且經費是一個「大池子」，多給加班費其他經費就會減少，醫院還要採購儀器、進行教學等；113年軍公教調薪，對醫院來說也是一筆經費負擔。

人事行政總處專門委員江美芳表示，差勤管理是機關權責，應由主管機關考量機構屬性、差勤系統是否資訊化等，考量勤務特殊性，訂定框架性規範，再決定是否試辦。至於目前是否有機關承諾參與試辦計畫，江美芳未正面回應。