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健康你我他／居服員素質不一 盼多點專業訓練

聯合報／ 文．圖／崔瑞敏（雲林斗六）
後來的居服員很用心，與我們相處融洽。圖／崔瑞敏提供
後來的居服員很用心，與我們相處融洽。圖／崔瑞敏提供

50多歲無自理能力的家兄與我同住，他是失能的身心障礙者，領有殘障手冊，有申請長照的送餐、沐浴、家務清潔、刮鬍子及剪指甲等服務。

送餐是由居服員便當送到家裡，須付便當費及外送費。送餐居服員是年輕的美眉，應對進退得體，僅在門口交付便當及簽收，從未進到客廳，怕我們吃膩，常更換不同的店家及菜色。某日美眉因健康因素離職，改由一年輕的男居服員送餐。

他第一天送餐，即逕自進入客廳，沒戴口罩，將便當打開來並拍照內容物，然後坐在沙發上翹腳玩手機，請他離開，他說：「時間還沒到。」可能是服務下一個案主的時間尚未到。

我判斷他是第一天上班的菜鳥且未經過任何訓練。主管致歉並盼再給他機會。他送了一周便當，菜色完全一樣，提醒要換家買，他竟理直氣壯說：「就沒辦法啊，這家離我家最近，對我比較方便。」

終於換人了。來自大陸貴州台灣媳婦亞儒，很用心，天天更換不同店家買便當；家務清潔僅限於家兄房間及旁邊的廁所，家人共同活動空間，均不在清潔範圍內；她身手俐落，清潔度及細節處，足以媲美專業的清潔公司。她與我們相處融洽，我們很喜歡她。

居家服務人員良莠不齊且素質不一，應多予以專業的訓練，讓案主能得到良好的服務；政府宜廣植並深耕此區塊，讓更多人受惠。

便當 居服員

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