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大學生憂鬱傾向 疫後增近1成

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
諮商心理師公會全聯會研究發現，大專生疫情後憂鬱傾向占比，比疫情前上升近一成。圖非當事人。本報資料照片
諮商心理師公會全聯會研究發現，大專生疫情後憂鬱傾向占比，比疫情前上升近一成。圖非當事人。本報資料照片

諮商心理師公會全聯會昨公布最新「一一二年大專學生壓力調查研究報告」，發現新冠疫情後，大專學生憂鬱傾向占比達百分之廿五點五，比疫情前的百分之十六點三，上升近一成，其中大三學生的壓力最大，壓力主要來源為課業、擔心畢業後找不到工作。

計畫主持人、台北教育大學心理及諮商學系教授陳柏霖表示，這次針對全國北、中、南、東大專學生進行壓力調查，有效問卷為一六三五人，調查發現大專學生壓力最大的前三大族群，分別為大三、大四及大一生，生活壓力事件前三名分別為「同一時段要完成很多事情、時間不夠用」、「課業壓力重」、「擔心畢業後找不到工作」。

此外，新冠疫情嚴重衝擊大專學生的幸福感，疫情前的心理健康狀態，屬於「中幸福、中憂鬱」的「大眾型」占比最高，達百分之廿四點五，雖然疫後該類型占比仍最高，卻已降至百分之廿點三；而「低幸福、高憂鬱」的「錯亂型」及「低幸福、中憂鬱」的「愁善型」占比，已在疫後成為第二、第三名。陳柏霖分析，由此可見大專學生憂鬱傾向增加。

陳柏霖分析，受新冠疫情影響，現在的大三學生，仍是大學新鮮人時，就多採線上教學，與老師、同學關係疏離；恢復實體上課後，須重新適應上課方式及同學間人際關係，又得面臨畢業後考研、就業等抉擇，心理壓力異常沉重。

衛福部心健司科長王芃宣表示，自今年八月推出「年輕族群心理健康支持方案」後，截至十一月底，已累積服務一萬多人，其中三成屬於自我傷害的高風險族群，均已轉介治療。

「憂鬱可能增加自殺傾向」。憂鬱症防治協會理事長吳佳儀表示，去年約有五千名大學生出現自殺行為，連續五年上升，她建議教育部、衛福部應從國小開始，給予學生心理健康、自殺防治等衛教，並增聘心理師人力，降低學生憂鬱及自殺傾向。

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憂鬱症 疫情

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