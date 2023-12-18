暖暖包怎麼用才對？ 兔子貼等「3大貼法」暖身效果超猛
台灣近日氣溫直線下降，不少民眾都拿出各種禦寒小物，其中最常見的就是「暖暖包」。據日媒《tys テレビ山口》報導，民眾使用貼式暖暖包的方式，會影響溫暖效果，並分享3種暖暖包的貼法。
許多人在使用暖暖包時，習慣反覆搓揉使暖暖包發熱，雖然此方式能加速反應速度，但其過程恐導致袋內的鐵粉堵住外層包裝的細孔，進而縮短持續發熱時間。對此，日媒強調，使用暖暖包並非「越多越好」，並分享3種有效暖和身體的方法。
1.兔子貼法：適用「下半身感到冷」
民眾首先將1個暖暖包橫著貼在背後腰部中間，再拿出2個暖暖包「直立」貼在第一個暖暖包上方，使其看起來像是兔子頭部的圖案。此方式可以集中保暖脊柱起立肌，達到溫暖下半身的效果。
2.剪刀貼法：適用「腹部感到冷」
先在下腹部橫著貼上1個暖暖包後，再以橫向的方式貼上另一枚暖暖包在後背腰部（尾椎上方），讓腹部像被暖暖包夾住一樣，幫腹部保暖。
3.兩張貼法：適用「全身感到冷」
在背部的肩胛骨之間貼上1個暖暖包，接著在腰部的位置橫著貼上另一個暖暖包，這樣就可以讓全身快速暖起來。
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