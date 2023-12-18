觀光、氣象署簽署MOU 強化各景點預警能量

為因應全球氣候變遷，及提供遊客旅遊服務資訊，交通部觀光署長周永暉與中央氣象署長程家平今簽署「觀光氣象合作備忘錄（MOU）」，將強化國家風景區管理處、各景點預警能量，並進行氣象及海象資訊有效應用，共同推動智慧科技觀光。

觀光署說明，「觀光氣象合作備忘錄」合作主要是以我國觀光活動及觀光署所轄13個國家風景區管理處為核心，藉由與氣象署共同合作擬定及相關業務推廣策略及推動計畫，促進觀光業務的發展及進行氣象及海象資訊有效應用與交流合作，後續也將結合觀光旅遊與氣象預警，共同推動智慧科技觀光。

周永暉表示，目前中央氣象署所推出的「氣象隨選平台」已初步和觀光署合作揭露各國家風景區、自行車旅遊、每月精選活動等相關地點的天氣即時資訊，此外，「中央氣象署W-生活氣象」APP也針對觀光署各國家風景區重要據點，提供一週天氣預報資訊供民眾查詢及作為規劃遊程之參考。

他也說，現今遊客出遊前不僅要妥善的規畫行程，更要精準掌握天氣資訊，期望藉由觀光氣象合作備忘錄的簽署，建立觀光與氣象的交流平臺，並持續強化國家風景區內水域遊憩活動、自行車旅遊、智慧觀光及旅遊安全預警等能量。

程家平指出，氣象與生活息息相關，透過氣象跨領域科技應用合作，提供貼近各界需求的氣象服務。觀光是生活很重要的一部分，相信透過此次合作可以鏈結更多的觀光領域服務，一起努力達成「給觀光好氣象」的合作願景。