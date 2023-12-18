全聯佩樺基金會 為弱勢兒少打造夢想舞台

吃得飽足、吃得健康以及快樂學習是兒少在成長過程中不可或缺的重要環節，但對弱勢孩子而言，卻可能是難以達成的目標。全聯福利中心重視企業社會責任，將回饋社會視為企業發展的重點項目之一，於2011年成立財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會，有感於弱勢兒少議題的重要性，2016年起聚焦兒童與青少年的關懷服務，除了致力於照顧其基本生活外，更希望能增進兒少的心理健康，幫助其對未來抱持正面、積極樂觀的態度，不因家境或自身成長背景而有所侷限。

佩樺基金會推動「愛心育苗計畫」，與偏鄉學校及社福單位合作，從最基本的生理需求補給及探索學習開始，在「助養」方面，核發公益福利卡，讓單位持卡片至全聯門市採買營養補給品，為弱勢兒少補充營養，幫助孩子有充足的體力及精神面對每天的學習與成長；而在「助學」方面，藉由經費的贊助，協助學校與社福單位推動多元才藝學習課程，讓孩子在課本的知識學習外，也能多方探索、培養興趣，甚至從中建立自信。

2024年開始，佩樺基金會更計畫將既有的「夢想啟程計畫」併入「愛心育苗計畫」中，以「圓夢方案」呈現，期盼孩子們在滿足基本生理需求與多元學習的目標後，能進一步勇敢實現自己的夢想，同時結合學校及社福團體的資源與創意，為弱勢兒少打造可以盡情揮灑、展現自我的舞台。孩子的夢想可以透過各式各樣的形式呈現，包括動態表演、靜態作品展示等，歡迎有需求的單位向佩樺基金會申請愛心育苗計畫-助學項目。

另外，為鼓勵國內國中小及高中學校發展運動項目的社團或校隊，以長期訓練後參加全國性或國際性賽事為目標，亦可向佩樺基金會申請圓夢計畫，提供練習、參賽所需經費補助。期待具有運動天賦的兒少在接受專業的培訓後，未來有機會在體壇大放異彩。