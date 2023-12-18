快訊

T1聯盟／卡森斯預計1月20日首秀對獵鷹 強碰前NBA隊友布拉

余天心結會「變天」？李乾龍：靠余天不如靠自己 三重可望重返藍天

Dcard總部中午再遭搜索 內湖警持搜索票進入帶回法務簽文件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯佩樺基金會 為弱勢兒少打造夢想舞台

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯佩樺基金會與臺東縣友善關懷協會一同辦理全聯購物活動。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供
全聯佩樺基金會與臺東縣友善關懷協會一同辦理全聯購物活動。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供

吃得飽足、吃得健康以及快樂學習是兒少在成長過程中不可或缺的重要環節，但對弱勢孩子而言，卻可能是難以達成的目標。全聯福利中心重視企業社會責任，將回饋社會視為企業發展的重點項目之一，於2011年成立財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會，有感於弱勢兒少議題的重要性，2016年起聚焦兒童與青少年的關懷服務，除了致力於照顧其基本生活外，更希望能增進兒少的心理健康，幫助其對未來抱持正面、積極樂觀的態度，不因家境或自身成長背景而有所侷限。

佩樺基金會推動「愛心育苗計畫」，與偏鄉學校及社福單位合作，從最基本的生理需求補給及探索學習開始，在「助養」方面，核發公益福利卡，讓單位持卡片至全聯門市採買營養補給品，為弱勢兒少補充營養，幫助孩子有充足的體力及精神面對每天的學習與成長；而在「助學」方面，藉由經費的贊助，協助學校與社福單位推動多元才藝學習課程，讓孩子在課本的知識學習外，也能多方探索、培養興趣，甚至從中建立自信。

2024年開始，佩樺基金會更計畫將既有的「夢想啟程計畫」併入「愛心育苗計畫」中，以「圓夢方案」呈現，期盼孩子們在滿足基本生理需求與多元學習的目標後，能進一步勇敢實現自己的夢想，同時結合學校及社福團體的資源與創意，為弱勢兒少打造可以盡情揮灑、展現自我的舞台。孩子的夢想可以透過各式各樣的形式呈現，包括動態表演、靜態作品展示等，歡迎有需求的單位向佩樺基金會申請愛心育苗計畫-助學項目。

另外，為鼓勵國內國中小及高中學校發展運動項目的社團或校隊，以長期訓練後參加全國性或國際性賽事為目標，亦可向佩樺基金會申請圓夢計畫，提供練習、參賽所需經費補助。期待具有運動天賦的兒少在接受專業的培訓後，未來有機會在體壇大放異彩。

兒少的成長改變需要長時間的累積，在持續的陪伴及鼓勵之下，才能看見最終的成果，往後佩樺基金會也將全力推動弱勢兒少之關懷，並結合全聯母企業的資源，為孩子的成長發展共盡心力。

全聯佩樺基金會贊助學校口琴社團，由外聘老師給予專業的指導。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供
全聯佩樺基金會贊助學校口琴社團，由外聘老師給予專業的指導。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供
全聯佩樺基金會為中華國小射箭隊選手們一圓出國比賽的夢想。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供（中：全聯佩樺基金會董事長藍毓文、右五：全聯佩樺基金會執行長蔡亞璇、右四：全聯佩樺基金會董事張宜君；左五：花蓮縣中華國小校長江政如、左四：花蓮縣中華國小教練陳鵬宇）
全聯佩樺基金會為中華國小射箭隊選手們一圓出國比賽的夢想。圖／全聯佩樺圓夢社會福利基金會提供（中：全聯佩樺基金會董事長藍毓文、右五：全聯佩樺基金會執行長蔡亞璇、右四：全聯佩樺基金會董事張宜君；左五：花蓮縣中華國小校長江政如、左四：花蓮縣中華國小教練陳鵬宇）

愛心 夢想 運動

延伸閱讀

打造綠色Life Style 全聯換購活動注入永續精神 消費同時助環保

全聯合作「蔡依林甜點」滯銷打折出清？ 一堆「打6折」黃貼紙 粉絲看到超興奮

遭檢舉財產申報不實 馬文君不解：有什麼好隱匿

傳挺郭議長拒王金平邀餐敘 李德維：現在大家都挺侯康

相關新聞

全台唯一海岸線鐵道風情 深澳鐵道自行車耶誕限定活動

耶誕佳節即將來臨，新北除歡樂耶誕城外，也於「深澳鐵道自行車」推「限定快閃聖誕趴」，不只光雕隧道換上耶誕主題限定版，還有多...

新冠變異株JN.1正在各國流行 黃立民曝一好一壞消息

新冠病毒變異株JN.1，最近在世界多國竄起，逐漸成為全球主要新冠病毒株。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，衛福部疾...

全聯佩樺基金會 為弱勢兒少打造夢想舞台

吃得飽足、吃得健康以及快樂學習是兒少在成長過程中不可或缺的重要環節，但對弱勢孩子而言，卻可能是難以達成的目標。全聯福利中...

賴清德稱記點制該檢討就檢討 交長：會依建議持續檢討

交通違規新制6月上路，除了恢復部分檢舉項目，1年內違規記點滿12點，要吊扣駕照2個月，引發職業駕駛抗議。民進黨總統候選人...

交換禮物音樂下！好聽聖誕節經典+流行歌單一次播　Christmas派對更添氣氛

叮噹，叮叮噹～聖誕節已經近在眼前了，大街小巷開始有各種聖誕裝飾，店內也播放起不同的聖誕歌曲，濃濃的聖誕氛圍包圍了整個城市！12月年末聚餐、聖誕活動越來越多，大家準備好要用什麼樣的歌曲增添氣氛了嗎？小編整理了適合不同場合與風格的聖誕歌單給大家，讓派對現場嗨起來吧！

2023神回顧／不可能沒看過《黑暗榮耀》、《MOVING異能》吧！年度十大熱門韓劇出爐

韓流」席捲全球，世界各地都深受K-pop文化影響，韓劇也在其中佔有相當重要的影響力，舉凡韓國美景、文化和飲食，都透過這些讓人看得意猶未盡的影視作品，深植在每個觀眾心中。除了傳統電視台，隨著線上串流影音平台蓬勃發展，韓劇更是百花齊放，題材多元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。