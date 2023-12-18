2023神回顧／十大抖音歌霸榜KTV？〈科目三〉竟然不是一首歌！

聽了循環一整天！

魔性的旋律搭配洗腦的歌詞，讓抖音歌快速崛起，不論在外或是家裡，都會聽到這些熱門歌曲，甚至有些歌曲聽了一遍就會不知不覺哼起來！

除此之外，不少歌曲搭配特別的舞蹈，讓「抖音神曲」快速竄紅，成為到KTV人人必點的歌曲，這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出由網路歌手推出的熱門抖音歌曲，一起來聽聽看今年的你有沒有也被洗腦了吧！

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No.10 從前說

〈從前說〉由街頭歌手小阿七所推出，歌詞講述對一段感情的悲傷以及遺憾，「無疾而終的愛」讓許多人感同身受。推出後在網路上快速竄紅，獲得極高的討論熱度以及好評，在各大音樂榜單上也得到相當優異的成績。

〈從前說〉直白的歌詞搭配小阿七的獨特唱腔，也讓網友直呼「聽小阿七唱歌像是在聽著真實的故事一樣」、「短短幾段文字就充滿故事跟畫面」、「詞曲的意境加上小阿七唱出的情感，才能讓聽的人感動」。

No.9 勇氣大爆發

沒有聽過〈勇氣大爆發〉嗎？「心裡種下一顆種子搭拉搭拉～」當歌詞一唱出來，你一定就會想起這首歌。就像歌詞說唱的okgo，〈勇氣大爆發〉其實是希望小朋友們能夠在充滿紛擾的世界中，勇敢追求自己的夢想，充滿肯定和滿滿的勇氣！

雖然該首兒歌是唱給小朋友聽，但不少大人們，也紛紛透過該首歌曲得到力量，「孩子可愛的童音加上愉快節奏及正能量爆表的歌詞」、「這首歌真的可以治癒內心，聽完心情好很多」。

No.8 想和你看五月的晚霞

〈想和你看五月的晚霞〉收錄在陳華專輯《華與浪漫》中，輕鬆的節奏搭配上甜蜜歌詞，整首歌充滿了浪漫的粉紅泡泡，在抖音快速竄紅，成為熱門的浪漫情歌代表。

除此之外，〈想和你看五月的晚霞〉不只霸佔抖音排行榜，在錢櫃以及各大音樂榜單中，也都有一席之地。「真的超甜蜜，聽了感覺都戀愛了」、「真的很喜歡，每次聽都會有很開心的感覺」、「聽完一直圍繞在幸福的氛圍裡，好幸福好開心」、「大人還是需要一些童歌的」。

No.7 我姓石

〈我姓石〉這段旋律源自於2022年一位抖音博主「顧夕」，當時國外一名抖音博主，以〈我姓石〉當作背景音樂，搭配上運鏡及充滿魔性的扭動舞蹈，隨後讓許多博主開始模仿該段影片，在歐美圈引起風潮，從歐美再度紅回中國，並流行到其他亞洲國家。

〈我姓石〉爆紅後，也有不少各國明星爭相模仿，也讓〈我姓石〉這首歌更加知名，創造高話題性，「我姓石，論何時與你相識我都值，真的超級洗腦的」、「聽到這個歌曲就會自動開始跳舞了，太魔性了吧」。

No.6 求佛（誓言版）

〈求佛〉其實在2006年時就發行，但真正讓該首歌曲爆紅，是因為一名抖音直播主，以「男人過了20歲就該穿得成熟穩重點」的梗，並配上〈求佛〉的音樂以及超「絲滑」的舞步，讓該首歌曲再度爆紅。

〈求佛〉爆紅後，也延伸出許多影片，其中最知名的就是，在影片中以「問路」為開端，路人會答非所問地回答「我耳機裡聽的是誓言版的〈求佛〉」，並開始大跳「誓言版求佛」舞曲，掀起模仿熱潮，「應該沒有人沒聽過求佛了吧」、「錢櫃必點歌曲，大家都會跳XD」 。

No.5 黑桃A

「AAA你是我的寶貝～」從2022年一路紅到2023年的〈黑桃A〉，以琅琅上口的歌詞和洗腦旋律，搭配上魔性的舞蹈，讓〈黑桃A〉在短短時間內就迅速竄紅，成為幾乎人人都聽過的熱門抖音神曲。

在〈黑桃A〉爆紅的同時，有許多幼稚園會使用該首歌曲來唱跳，但也讓許多家長對此提出疑慮，認為〈黑桃A〉的歌詞相當露骨，且在講述夜店文化，不應該出現在校園，「這種無腦歌，就算小孩子聽不懂，也不應該出現在校園，尤其是幼稚園內吧」。





No.4 羅剎海市

台灣人或許比較少聽到〈羅剎海市〉這首歌，但當時該首歌曲推出短短11天，全球播放量就突破80億次，更橫掃了中國各大音樂榜單。〈羅剎海市〉是一首以《聊齋志異》中「羅剎海市」故事為靈感所創作的歌曲，歌詞晦澀，又富有故事性。

由於〈羅剎海市〉不同於其他抖音歌曲，讓不少網友紛紛表示「終於有一首有文化的歌了」、「希望可以再多一點這種有文學背景的歌曲」、「明白歌詞之後真的很佩服刀郎的文學修養」、「歌詞內涵幽深，文化底蘊深厚」。

No.3 科目三（一笑江湖DJ版）

「科目三」的完整名稱其實是「廣西科目三」，起源是因為一場廣西婚禮上的歌舞環節，之後「廣西科目三」的舞蹈便開始流傳，而一名抖音創作者「神不在邯鄲」改良了科目三舞步，並配以一笑江湖DJ版的音樂，具有魔性的動作瞬間在網路上走紅。

「科目三」魔性的舞步，也成為當時最熱門的流行舞，甚至連海底撈店員也被要求表演，「紅到海底撈店員甚至需要學會表演」、「抖音上真的幾乎人人都在跳欸」、「有一陣子真的一直看到有人在跳科目三」。

No.2 恐龍扛狼

恐龍扛狼以相當洗腦的旋律紅遍社群，就連明星們也紛紛跟上流行表演。事實上，恐龍扛狼來自於一位中國雲南的抖音創作者「雲南權妹」，當時她以雲貴川腔調，詮釋香港歌手鄭秀文經典歌曲〈眉飛色舞〉，搭配魔性的舞步，成為當時最熱潮的「洗腦神曲」。

同時間，網路上也出現各種「恐龍扛狼」的影片，甚至有舞蹈教學還有各種不同唱法的版本，在網路上掀起熱潮，「恐龍扛狼扛狼扛，那時候真的到處都可以聽到」、「超級洗腦，超可怕」。

No.1 小小的花園

「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖～」來自中國武漢的黃姓幼教音樂老師，因為一首兒歌〈小小花園〉走紅。歌曲中黃老師甜美的嗓音加上洗腦的歌詞一夕之間就在抖音上爆紅，短時間內就席捲了各大社群平台，成為當下最火紅抖音歌。

除此之外，更有不少網友自行改編歌詞，同樣獲得不少迴響，「改編版的以都好有趣，大家都好有創意」、「這個節奏真的超級洗腦的」、「真的會不知不覺一直聽下去欸」、「黃老師怎麼可以那麼溫柔的教小孩」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『抖音歌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



