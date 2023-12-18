元旦升旗典禮 國樂、旗隊伴迎日出
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】
無双樂團的女樂手身穿旗袍、手撫古箏，帶來輕快的國樂演出！總統府將於2024年1月1日於總統府南北廣場舉辦升旗典禮，會中將帶來建中、北一女樂旗隊表演，還有無双樂團、福爾摩沙舞團與九天技藝團等團體的演出。
今年升旗典禮的主題是「活力台灣 世代永續」，主視覺設計師黃思瑋也說，今年採用「多元多彩 迎向日出」的形象，用簡單的幾何圖形勾勒出矗立的高山與翻湧的海洋，象徵台灣各世代彼此尊重又交錯融接的意象。而在新年伊始的日出下，匯聚全國民眾的期許，迎向共融、共好的永續台灣。
另外，在升旗前還會有壓軸的三軍儀隊操演。節目總監梁學渡也宣布，等升旗活動結束後（約6點45分），會在北廣場發放2300份「元氣地瓜」讓民眾補充早起消耗的熱量。
元旦升旗活動將於112年12月31日（日）晚間9點起進行三階段交通管制，請欲參與民眾及用路人配合相關單位指引。預計113 年1月1日凌晨4點30分開放民眾進場，凱道上第一場展演開始為5點整，重頭戲國歌及升旗典禮預計於6點27分舉行。
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