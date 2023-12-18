美乃滋藏反式脂肪危機 北市衛生局檢出3件不符標示
反式脂肪吃多了恐危害心血管健康，台北市衛生局前往早餐店等處抽驗24件奶精、美乃滋、奶油，發現3件反式脂肪含量超出外包裝標示，已命其改正並開罰。
台北市衛生局今天舉行記者會公布112年油脂類產品反式脂肪標示查核結果，此次在早餐店、咖啡店、超市及賣場等處，抽驗24件奶精、沙拉、奶油等油脂類產品，結果發現有3件不符規定。
衛生局指出，不符規定產品包含美芝城實業公司生產的「美奶滋沙拉」、晨間廚房國際餐飲公司生產的「白沙拉」，2件檢出反式脂肪酸含量未依實際數值標示；皇車食品公司生產的「厚奶精」外包裝標示宣稱不含反式脂肪，卻檢出超過可標示不含反式脂肪的含量。
衛生局表示，3件產品皆違反「食品安全衛生管理法」第22條規定，其中「厚奶精」來源廠商登記在台北市，已開罰新台幣3萬元，並命其限期改正否則不得繼續販賣；另2件來源為外縣市業者，則移請所轄衛生局依權責處辦。
此外，衛生局同時公布10月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，在53件產品中發現12件農藥殘留量超標，包含白蘿蔔4件、茄子2件、辣椒2件及皇宮菜、紅鳳菜、香瓜、芥藍芽各1件，已命抽驗地點下架不得販售，並向來源業者開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言