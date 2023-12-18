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美乃滋藏反式脂肪危機 北市衛生局檢出3件不符標示

中央社／ 台北18日電
台北市衛生局18日公布針對24件早餐店等處的油脂類產品反式脂肪標示查核結果，發現3件不符規定，包含晨間廚房國際餐飲公司生產的「白沙拉」外包裝未依實際數值標示。（台北市衛生局提供） 中央社
台北市衛生局18日公布針對24件早餐店等處的油脂類產品反式脂肪標示查核結果，發現3件不符規定，包含晨間廚房國際餐飲公司生產的「白沙拉」外包裝未依實際數值標示。（台北市衛生局提供） 中央社

反式脂肪吃多了恐危害心血管健康，台北市衛生局前往早餐店等處抽驗24件奶精、美乃滋、奶油，發現3件反式脂肪含量超出外包裝標示，已命其改正並開罰。

台北市衛生局今天舉行記者會公布112年油脂類產品反式脂肪標示查核結果，此次在早餐店、咖啡店、超市及賣場等處，抽驗24件奶精、沙拉、奶油等油脂類產品，結果發現有3件不符規定。

衛生局指出，不符規定產品包含美芝城實業公司生產的「美奶滋沙拉」、晨間廚房國際餐飲公司生產的「白沙拉」，2件檢出反式脂肪酸含量未依實際數值標示；皇車食品公司生產的「厚奶精」外包裝標示宣稱不含反式脂肪，卻檢出超過可標示不含反式脂肪的含量。

衛生局表示，3件產品皆違反「食品安全衛生管理法」第22條規定，其中「厚奶精」來源廠商登記在台北市，已開罰新台幣3萬元，並命其限期改正否則不得繼續販賣；另2件來源為外縣市業者，則移請所轄衛生局依權責處辦。

此外，衛生局同時公布10月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，在53件產品中發現12件農藥殘留量超標，包含白蘿蔔4件、茄子2件、辣椒2件及皇宮菜、紅鳳菜、香瓜、芥藍芽各1件，已命抽驗地點下架不得販售，並向來源業者開罰。

衛生局 反式脂肪 食品安全

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