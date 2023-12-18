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健康主題館／冬令進補不過頭 慢性病患注意4點

聯合報／ 記者廖靜清╱台北報導
時序入冬，薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等店家陸續出現人潮，滋補養身不宜過量，還要選擇適合個人體質及疾病狀況的藥膳食材。圖╱123RF
時序入冬，薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等店家陸續出現人潮，滋補養身不宜過量，還要選擇適合個人體質及疾病狀況的藥膳食材。圖╱123RF

● 節氣重食補，吃過頭小心反效果

● 慢性病患者要注意主食肉類不過量

● 進補聰明吃，少喝湯、多喝水

時序入冬，薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等店家陸續出現人潮，俗話說：「冬令進補，開春打虎」，冬季是食補增強體質的最佳時節。但是滋補養身不宜過量，還要選擇適合個人體質及疾病狀況的藥膳食材，免得補過頭有損健康。

大里仁愛醫院營養師徐佳靖觀察指出，立冬後天氣一轉涼，醫院急診的人變多，大部分是糖尿病、腎臟病、三高患者吃出問題。

吃鍋別太頻繁 建議半個月一次

大里仁愛醫院營養師徐佳靖。圖／徐佳靖提供
大里仁愛醫院營養師徐佳靖。圖／徐佳靖提供
「慢性病患者不忌口，很容易攝取過量澱粉、血糖超標，突然暈眩掛病號。」徐佳靖說，鍋物是民眾進補的首選，卻隱藏了熱量和鈉含量，一餐熱量至少超過1000大卡，建議吃鍋勿太頻繁注意頻率，大約半個月吃一次即可，亦可先看診中醫了解自己屬於哪種體質，吃對了才能輕鬆補元氣。

徐佳靖舉例，羊肉屬於溫補，但羊肉爐中會放薑片、滷包、米酒，雖然有助於促進血液循環，但也會使人虛火上升，建議可添加蘿蔔、冬瓜、大白菜等食材。

湯底可放洋蔥、番茄以及紅棗、枸杞烹煮出自然甜味，不要使用過多的調味料。徐佳靖提醒，人到中老年，味覺、嗅覺會隨著年齡變遲鈍，肉類脂肪融入湯中、湯頭愈滾愈鹹，煮出油脂及熱量，喝下肚易增加身體負擔。

湯底鹽分極高 腎友恐暈眩心悸

飲用各類火鍋湯要適量，徐佳靖說，煮超過半小時以上就不建議喝，因湯底含有極高鹽分，當心鈉、鉀、磷超標，這些物質會讓腎臟病患者暈眩、心悸、心律不整，甚至休克死亡。

冬季氣候寒冷，活動量變少、口渴感也下降，徐佳靖強調，水喝太少，會造成人體電解質不平衡，影響認知功能、記憶力變差。尤其身體缺水會導致血液增稠，增加心肌梗塞、腦中風的機率，即使是藥膳進補或三餐喝湯，也要喝足一天2000cc的飲水量，幫助加快新陳代謝。如果家人已經罹患失智，更要注意水分攝取充足，不然大腦就會變得遲鈍，有可能引發譫妄。

糖尿病患者要掌握少油、少鹽、控制分量原則，徐佳靖建議，可補充膳食纖維，多吃蔬菜，增加飽足感及降低膽固醇。每個人體質、身體狀況不同，補對了才有驅寒溫脾的效果，吃錯了小心愈補愈糟，身體發炎症狀更加嚴重。

冬令進補注意事項

1.要依照體質選用適合的中藥材，避免過燥或過寒。

2.熬煮30分鐘以上的湯頭少喝，喝前要撈掉上層浮油。

3.多攝取蔬菜增加飽足感、不吃加工火鍋料。

4.藥膳進補同時，搭配無糖飲料、多喝水，幫助鈉的排出。

患者 食材 超標

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