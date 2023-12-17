象鼻岩崩落...當地里長嘆可惜 推酋長岩、軍艦岩也有看頭

新北市瑞芳區知名景點「象鼻岩」昨天崩落，美景消失。關心在地文史的龍鎮里長林文清長期關注象鼻岩，並拍照記錄。他說，少了象鼻岩當然可惜，但瑞芳到東北角還有很多奇特的蕈狀岩，還有酋長岩、軍艦岩的特殊地景，歡迎民眾造訪。

象鼻岩原本是瑞芳在地人的私房景點，早年不少人會爬上象背、象頭，甚到象鼻位置拍照。近幾年名氣打開，遊客眾多，新北市政府、瑞芳區公所加強管理，禁止遊客再爬上象鼻岩。

深澳漁港新鮮漁獲和海產小吃，結果象鼻岩成為熱門旅遊路線。象鼻岩崩毀之後，有人提心衝擊在地觀光業，但也有人認為好好「說故事」，仍能吸引遊客造訪。