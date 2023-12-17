50多歲導播不到半年肝病逝 男星嘆：大家都很驚嚇

肝基會今天舉辦「今年超了沒？全民腹超總動員」活動。記者許正宏／攝影

肝病不只會找上老年人！藝人沈世朋和太太李新今天出席肝基會活動時提到，今年6月公司一名50多歲的導播，因腹水、黃疸等原因，發現肝臟有一顆不小的腫瘤，就醫後仍因肝硬化嚴重，已無法積極治療，最終在9月不幸離世。專家提醒，民眾可藉由定期腹部超音波檢查，早期發現肝癌及肝硬化，避免遺憾。

台北市衛生局長陳彥元說，111年台北市死因統計年報資料顯示，因慢性肝病及肝硬化的市民230人，為北市主要死因第14位，肝癌則為北市主要癌症死因第4位，肝病早期通常沒有明顯症狀，一旦有症狀時，大都已經是肝病的晚期，惟有透過血液檢查或超音波檢查才能發現肝臟的早期病兆。

李新分享，今年6月公司一名年紀不大的導播，因腹水、黃疸發現肝臟有一顆不小的腫瘤，就醫後，因肝硬化嚴重已無法積極治療，在等不到合適捐肝者的過程中9月即往生，令人非常不捨和痛心，覺得自己過去「熬夜喝一瓶蜆精熬一宿」的想法很幼稚。

沈世朋說，該導播平常看起來就很健康的人，本來還活蹦亂跳，電視台的人大家都很驚嚇，自己以前也都覺得，不會這麼倒楣遇到，若能定期做腹部超音波檢查，就有機會早期發現肝癌及肝硬化，避免遺憾。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘則說， 肝癌發展通常是漸進式的，從「慢性發炎」、「纖維化」、「肝硬化」，到最後出現「癌瘤」，和B型肝炎、C型肝炎盛行率高有關，肝癌發生原因的比重隨年代不斷變化，早期約有8至9成是B型肝炎、1至2成是C型肝炎所致。

楊培銘表示，雖近年來B肝、C肝藥物的突破與給付，讓肝癌整體發生率緩慢下滑，然而台灣成年人每年仍有7000多人死於肝癌、5000多人死於肝硬化，面對肝癌，就是在腫瘤還小、未出現症狀之前予以根除，並提醒B型肝炎帶原者，至少每半年接受一次腹部超音波檢查；年滿40歲以上民眾，即使不是B型肝炎帶原者，也應每年做腹部超音波檢查。

楊培銘指出，台灣自1984年開始為新生兒施打B肝疫苗，定期追蹤及早發現肝癌、及早治療是根除肝病、消滅肝癌威脅最重要的方法，全民腹超總動員的活動，就是消滅肝癌威脅最重要的手段與工具。

國際扶輪全球獎助金GG2454201，以及台北政愛扶輪社籌募愛心善款，響應肝基會「今年超了沒？全民腹超總動員」活動，為30歲以上民眾做免費的肝病抽血、癌症指數檢查，並為事先報名的200位市民，加做腹部超音波檢查。

現場可做肝病抽血、癌症指數檢查。記者許正宏／攝影 定期追蹤及早發現肝癌、及早治療是根除肝病、消滅肝癌威脅最重要的方法。記者許正宏／攝影