聽新聞
test
0:00 / 0:00
象鼻岩斷鼻後最擔心她安危 女王頭加速侵蝕原因有這些
強烈大陸冷氣團襲台，中央氣象署持續發布大雨、低溫、陸上強風特報和長浪即時訊息。東北角著名景點象鼻岩昨天斷鼻，民眾擔心下一個會是野柳代表地標的女王頭。野柳地質公園昨天就因為強風浪大而封園，根據官網介紹資訊，女王頭2008年量測頸圍最細的部份約為138公分。
根據「野柳地質公園 YEHLIU GEOPARK」臉書粉專介紹，女王頭因狀似英國伊莉莎白女王頭像而得名，如果將地殼平均抬升速度與女王頭高度做比對，「她的芳齡已近4000歲」。
女王頭的頸部愈來愈細，野柳地質公園粉專表示，也如一般蕈狀岩，正在經歷風化、日曬、雨淋等種種侵蝕，雖斷裂是可預見的未來，但我們仍需要抱持珍惜大自然的心與敬意，「用雙眼，描繪女王頭聳立的姿態；用雙眼，記住女王頭傳神的形貌」。
野柳地質公園官網表示，女王頭是野柳的地標，但也讓它飽受盛名之累。除了常年風吹、日曬、雨淋之外，遊客的不當行為也加速了侵蝕的速度，2008年量測頸圍最細的部份約為138公分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言