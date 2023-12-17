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象鼻岩斷鼻後最擔心她安危 女王頭加速侵蝕原因有這些

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
野柳地質公園昨天因風大浪高封園，僅開放仿真區。圖／取自「野柳地質公園 YEHLIU GEOPARK」臉書粉專
野柳地質公園昨天因風大浪高封園，僅開放仿真區。圖／取自「野柳地質公園 YEHLIU GEOPARK」臉書粉專

女王頭是野柳的地標，除了常年風吹、日曬、雨淋之外，遊客的不當行為也加速了侵蝕的速度，2008年量測頸圍最細的部份約為138公分。圖／取自「野柳地質公園 YEHLIU GEOPARK」臉書粉專
女王頭是野柳的地標，除了常年風吹、日曬、雨淋之外，遊客的不當行為也加速了侵蝕的速度，2008年量測頸圍最細的部份約為138公分。圖／取自「野柳地質公園 YEHLIU GEOPARK」臉書粉專

強烈大陸冷氣團襲台，中央氣象署持續發布大雨、低溫、陸上強風特報和長浪即時訊息。東北角著名景點象鼻岩昨天斷鼻，民眾擔心下一個會是野柳代表地標的女王頭。野柳地質公園昨天就因為強風浪大而封園，根據官網介紹資訊，女王頭2008年量測頸圍最細的部份約為138公分。

根據「野柳地質公園 YEHLIU GEOPARK」臉書粉專介紹，女王頭因狀似英國伊莉莎白女王頭像而得名，如果將地殼平均抬升速度與女王頭高度做比對，「她的芳齡已近4000歲」。

女王頭的頸部愈來愈細，野柳地質公園粉專表示，也如一般蕈狀岩，正在經歷風化、日曬、雨淋等種種侵蝕，雖斷裂是可預見的未來，但我們仍需要抱持珍惜大自然的心與敬意，「用雙眼，描繪女王頭聳立的姿態；用雙眼，記住女王頭傳神的形貌」。

野柳地質公園官網表示，女王頭是野柳的地標，但也讓它飽受盛名之累。除了常年風吹、日曬、雨淋之外，遊客的不當行為也加速了侵蝕的速度，2008年量測頸圍最細的部份約為138公分。

女王頭 野柳 象鼻岩

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