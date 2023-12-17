象鼻岩斷裂 吳鳳：擔心「女王頭」也會一樣的結局
東北角知名景點象鼻岩成絕響，瑞芳區公所表示，因海水長期沖蝕及自然風化，造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂。從土耳其來台發展的藝人吳鳳在臉書發文表示，接下來他擔心「女王頭」也會遇到一樣的結局，因為它也是被風雨影響很久就脖子愈來愈薄，「希望它會陪我們還更久」。
吳鳳表示，北海岸最知名的景色之一象鼻岩斷裂了，「說真的我太難過」，畢竟很有名，他去過好幾次，曾經在象鼻下游泳。
吳鳳說，大自然的影響無法避免，之前就聽說象鼻岩有一天要斷裂，所以就把象鼻岩最前面的地方封起來，不讓觀光客在象鼻岩上面走路，這樣過了兩三年的時間，象鼻岩跟大家說Bye Bye。接下來他擔心「女王頭」也會遇到一樣的結局。
吳鳳表示，他本來要帶即將來台的土耳其的親人去看象鼻岩，可惜它消失了。「謝謝象鼻岩讓許多人看見台灣的美。我永遠會保留那裡拍過的照片」。
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