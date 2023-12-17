象鼻岩曾提報自然紀念物未果 高中師3D列印模型可回憶

「象鼻岩終於還是斷掉了」基隆鳥會理事長沈錦豐說，基隆鳥會2018年曾向新北市政府提報鼻岩為依據文化資產保存法所增列的自然紀念物，但沒有通過。但感謝安樂高中黃乃文老師的3DAR擴增實境，可以將象鼻岩在客廳重現，甚至3D列印後也可以有象鼻岩的模型讓大家回憶。

新北市東北角知名景點「象鼻岩」昨天下午象鼻斷裂沒入海中，基隆野鳥學會理事長沈錦豐說，基隆鳥會2018年4月向新北市政府提報鼻岩為依據文化資產保存法所增列的自然紀念物，有依據可以保護、管制，但地方未能達成共識沒有通過，後來由瑞芳區管所管理，他也覺得很可惜。

沈錦豐表示，2018年基隆鳥會提報象鼻岩為自然紀念物時，同年鳥會並以「深澳象鼻岩及遊隼守護計畫」獲得第三屆綠獎，2019年培訓瑞芳導覽協會志工守護象鼻岩，2020年經過三次公聽會，雖然自然紀念物的提報沒有通過，但是「我們努力過了」。

象鼻岩是網紅景點，吸引很多遊客從陸海、海上觀賞，早期還有遊客會爬到象鼻岩上，還曾有釣客在岩壁石上釘鐵鍊橫渡到象鼻岩釣魚，險象環生，新北市長侯友宜當副市長時，還曾帶隊去拆除鐵鍊。

沈錦豐表示，感謝安樂高中黃乃文老師的3D，透過AR擴增實境，他可以將象鼻岩在他家客廳重現，甚至3D列印後也可以有象鼻岩的模型讓大家回憶。希望透過這段AR影片，記錄他們曾經走過的足跡，也讓大家知道大自然力量的偉大與殘酷，黃乃文老師製作的3D：https://p3d.in/W02XD。