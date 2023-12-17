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象鼻岩昨斷裂 台大教授4年前稱：「至少也要上千年」
東北角海岸知名的象鼻岩昨天被發現「斷鼻」，網友紛紛「追悼」奇景不再。不過，在觀光署4年前上傳YouTube的「地質之旅-象鼻岩」影片中，台大地質系教授徐澔德介紹象鼻岩時表示，總有一天它會整個塌掉，「我相信這個至少也要上千年吧」。
象鼻岩昨天驚傳斷裂，瑞芳區公所表示，因海水長期沖蝕及自然風化，造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂，為求安全，呼籲民眾勿前往。
觀光署的「地質之旅-象鼻岩」影片中，介紹象鼻岩是渾然天成的海蝕拱門，它的地質年歲已有1500萬年。徐澔德當時說，台灣正的海蝕拱門還滿多的，但是像這種單邊的海蝕拱門，只有這個地方唯一一個，其實可以預料得到，經過時間的演化，總有一天它會整個塌掉，然後這個拱門就沒有了，「我相信這個至少也要上千年吧」。
網友留言表示，「千年？百年？不用」、「紀念這歷史性的一刻，2023.12.16斷掉了」、「千年？2023.12.16 崩掉了」、「再見了~老象」。
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